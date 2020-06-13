Секретарь горсовета в Черкассах ушел с должности и рассказал скандальные факты деятельности "Свободы"

Секретарь Черкасского городского совета Ярослав Нищик объяснил, почему написал заявление на увольнение, отказывается от депутатского мандата и выходит из ВО "Свобода".

О причинах, которые еще несколько дней назад Нищик не хотел озвучивать, он рассказал в своем Facebook-посте (чтобы почитать пост, доскрольте страницу до конца).

"Я видел как партия прощалась с десятками, если не сотнями "негодяев". По крайней мере так называла партийная верхушка людей, которые уходили, потому что им не нравились поступки некоторых партийцев, на многочисленных встречах. Зато я видел, как в партии оставались настоящие негодяи. И у меня не хватило духу хотя бы раз обратить на это внимание публично. Пока это не задело меня лично. Вчера я стал таким же "негодяем". Так считает председатель партии, которой я подарил 8 лет своей жизни. негодяем я стал не из-за то, что украл, солгал убежал, а потому, что написал заявление на увольнение не предупредив партийное руководство, и не дал шанса в очередной раз пошантажировать "партнеров". (Олег Ярославович (Тягнибок, – ред.), не моя вина, что руководитель областной ветки партии еще два месяца назад не сообщил Вам, что я уже писал такое заявление, но прислушался к словам городского головы Черкасс, и отозвал его) ", – пишет Нищик.

Так, среди причин, побудивших написать его предыдущее заявление, он называет необходимость голосовать за объединение КП "Строитель" и КП "Центральный стадион", мол, надо наказать руководительницу спорткомплекса за ее нежелание ползать, совершенно неразумные решения вроде открыток к юбилеям горожанам, объединения спортивных школ, запрет голосовать за льготу "Амброс хабу" по аренде.

"Ведь нужно было чтобы Белецкий звонил Тягнибоку лично и был должен за услугу. В предыдущие годы так и было".

Вспоминает Нищик и культ личности руководителя областной организации партии "Свобода" Юрия Ботнара.

"... который умудрился за два года перессориться со всеми специалистами (и если, к примеру, с Натальей Джуган это было несложно сделать, учитывая ее состав характера, то вывести из себя того же Олега Стадника надо было суметь) и добиться 100% ненависти в стенах городского исполнительного комитета. Это не из-за его борьбы – он ни против чего не боролся, это из-за патологического желания находить слабых и публично их унижать ", – продолжает Ярослав. Говорит, два месяца назад остался на посту, потому что получил возможность не голосовать за решения, с которыми был несогласен.

Однако уже через несколько месяцев появились новые истории, которые стали последней каплей.

"В 2014 году одну из глав РГА от "Свободы" заставили уволиться с должности и исключили из партии за то, что она получила свои 10 соток. С тех пор многое изменилось в партии наверное. О квартире перед 130 инвалидами – участниками АТО много не буду писать, – говорится в посте. – Нелепая разработка программы "Безопасный город" через Департамент образования. Мало того, что это секс лягушки с гадюкой, то пожалейте хотя Воронова, который совершив оплаты за эти работы, заедет на СИЗО. Вместе с новым "уполномоченным" по закупкам. Тоже членом партии".

Вспоминает и шантаж Артура Савина, устроенный черкасской "Свободой", и то, что с легкой руки "свободовцев" местные троллейбусники два месяца не получали зарплаты.

"Вчера же Олег Ярославович написал, что не голосование за бюджет – это было партийное задание. То есть через интересы партии ВО "Свобода" заработную плату за апрель троллейбусники получат в конце июня, – пишет Ярослав Нищик. – Мне стыдно за все эти вещи. А еще больше стыдно за те вещи, которые я делал "по партийному поручению". Я выхожу из партии ВО "Свобода". Не сделал этого сразу, потому что все летал в розовых облаках, может, хоть своим демаршем обращу внимание руководства партии на проблемы областного центра. Оказалось, Председатель партии обо всем знает. И его все устраивает ".

Секретарь горсовета отмечает: это лишь малая часть фактов, о которых он может рассказать. И готов доставать "грязное белье" в ответ на любые ложные обвинения в свою сторону.

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