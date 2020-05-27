Мэр Черкасс нанял в адвокаты друга "смотрящих за зоной": всплыли громкие факты

Одиозный мэр Черкасс Анатолий Бондаренко нанял для своей защиты якобы лучшего адвоката из Киева Дениса Цыпина, который на самом деле имеет скандальную репутацию мошенника.

Об этом написал на своей странице в Facebook фермер из Черкасской области Николай Тарнавский. По его словам, Цыпин известный в криминальных кругах как "свой" адвокат, который активно участвует в проплаченных корпоративных конфликтах, защите подельников, которые оказались за решеткой, вымогательствах и мошенничестве, а также в сборе средств для заключенных преступников.

Также Тарнавский написал, что мошенническая деятельность Цыпина тесно связана с бандитом и вором Майданюком-Хмельницким (он же – "Цима", "Змей"). Майданюк сменил фамилию на Хмельницкий после отсидки и освобождения из-под стражи, благодаря содействию влиятельных покровителей.

Начинал же он, по словам фермера, как авторазбойник в составе звена мощной столичной группировки "Киселя". Машины нагло отбирали у владельцев, выбрасывая их из салона, а затем перегоняли награбленное во Львовскую область, перебивали номера и продавали.

По заявлению потерпевшего автослесаря, отмечает Тарнавский, Майданюка задержали вместе с его сообщником Приймаком. У них изъяли два пистолета (один боевой) и два ножа. Злоумышленники некоторое время посидели в СИЗО, но им снова удалось выйти на свободу и осуществить еще десятки нападений и ограблений.

Анатолий Бондаренко Facebook Николая Тарнавского

"И вот в СИЗО Майданюк-Хмельницкий оказался в компании новых знакомых. Когда он в последний раз полгода "чалился на нарах", его сокамерниками оказались бандит Мокрицкий – "Мокрый", которого подозревали в организации обливания серной кислотой одного из киевских политиков, и мошенником Денисом Цыпиным", – пишет Тарнавский.

Последний, утверждает он, обвинялся в мошенничестве, ведь представился юристом "Коалиции участников оранжевой революции" застройщикам, которые конфликтовали с жителями дома в центре Киева, по адресу ул. Франко, 4, и пообещал за 25 000 долларов порешать вопросы. Впрочем, как только Цыпин получил деньги, сразу же исчез.

15 августа 2007 года Печерский суд, переквалифицировав действия, в совершении которых Цыпин обвинялся, как мошенничество, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с конфискацией принадлежащего ему имущества.

"Поэтому, Цыпин и Мокрицкий стали ближайшими соратниками Хмельницкого-Майданюка, создав криминальную группировку. Цыпин в 2012-м безуспешно пытался пролезть в Верховную Раду. Очевидно, так он пытался избежать уголовной ответственности за дело 2010 года. Не получив депутатского удостоверения, Цыпин снова попал в СИЗО – его подозревали в в похищении человека и вымогательстве 500 000 гривен. Интересно, что баллотировался в Раду Цыпин в Славянске. А помощником у него был тогдашний главарь сепаратистов Славянская Вячеслав Пономарев", – отметил фермер.

Кроме того, Цыпин защищал и сепаратиста и коррупционера Чижикова. Скандальный адвокат нынешнего мэра Черкасс пытался обжаловать решение Печерского и Шевченковского судов города Киева в Европейском суде по правам человека, однако полностью проиграл дело. Тогда процесс "Цыпин против Украины" закончился в пользу государства Украина.

Как сообщает Тарнавский, в течение 2015 года Торгово-промышленная палата Украины за защиту Чижикова перевела на счета компании "Центр конфликтологии и права", владельцем и директором которой был Цыпин, более 10 млн гривен. За эти деньги организовывались проплаченные забастовки, готовились материалы для средств массовой информации, проплачивались гонорары, нарушались судебные иски.

Кроме того, в мае 2016 года адвоката обвинили в том, что он обманывал родственников заключенных, которые обращались к нему за правовой помощью. Утверждалось, что, подделывая документы вместе с сообщниками, Цыпин продавал имущество через нотариуса И. В. Тверскую. по факту этих преступлений было зарегистрировано три уголовных производства.

"Вот такой он, уголовный адвокат Денис Цыпин, который сейчас защищает интересы мэра Черкасс. Обычными средствами, клеветой, ложью, коварными провокациями, этот "адвокат" пытается "вытащить" Анатолия Бондаренко, который попал в большую беду (от хищений и подвергания жителей города опасности до призывов к сепаратизму и антивластных, антигосударственных высказываний). Что же, как говорится, подобное притягивает подобное. Уголовный мэр нашел уголовного адвоката", – подытожил Тарнавский.

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