Мэр Черкасс Бондаренко заявил о пропаже своего заместителя

Городской глав Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил о пропаже своего заместителя Юрия Ботнара.

Мэр рассказал, что чиновника не обнаружили утром, 16 июля, на своем рабочем месте, написал Бондаренко в Facebook.

"Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера, около 19:30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится", – говорится в сообщении.

Бондаренко добавил, что о пропаже Ботнара уже сообщили в правоохранительные органы.

"Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении моего заместителя, сообщить мне или полицию", – отметил мэр Черкасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Черкасского городского совета от "Партии свободных демократов" Владимир Гриценко написал заявление-сообщение о преступлении в СБУ относительно Андрея Ботнара. Последний является отцом "свободовца" Юрия Ботнара – заместителя городского головы Черкасс.