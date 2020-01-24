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24 января • обновлено в 18:42
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Кум "регионала" со второй попытки стал заместителем председателя Черкасского облсовета

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Одиозный депутат Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина" Михаил Мушиек стал заместителем председателя Черкасского областного совета.

Свои "за" по этому поводу отдали 44 депутата во время сегодняшнего сессионного заседания. Коллеги по депутатскому корпусу только со второй попытки поддержали его кандидатуру. Предыдущая – в ноябре 2019-го – была неудачной. Тогда для назначения Мушиека не хватило 4 голосов.

При обсуждении его кандидатуры на сессии 24 января его коллеги по депутатскому корпусу высказались против: мол, расходы на содержание еще одного чиновника для областного бюджета неподъемные. Однако он заявил: готов отказаться и от зарплаты, и от премии.

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Михаил Мушиек – достаточно скандальная личность в Черкассах. Неоднократно избирался депутатом городского совета. Кроме того, является соратником и кумом экс-мера Черкасс, бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Владимира Олийныка.

Михаил Мушиек - кум экс-мера Чекрасс Владимира Олийныка

Михаил Мушиек - кум экс-мера Чекрасс Владимира Олийныка

ridnyi.com.ua

Кроме того, Михаил Мушиек имеет отношение к скандальной застройке береговой полосы Черкасс. Также он является фигурантом нескольких уголовных дел: в 2016 году был пойман за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Суд признал его виновным и взыскал 3400 гривен штрафа. А в 2019-м в его квартире проводили обыски детективы НАБУ в рамках расследования уголовного дела о недостоверном декларировании имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: с такими же обысками НАБУ пришло и к мэру Черкасс Анатолия Бондаренко. Искали так же доказательства внесения недостоверной информации об имущественном положении.

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Украина Черкассы
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