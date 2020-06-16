Отец черкасского чиновника угрожает расправой: местный депутат написал заявление в СБУ

Депутат Черкасского городского совета от "Партии свободных демократов" Владимир Гриценко написал заявление-сообщение о преступлении в СБУ относительно Андрея Ботнара. Последний является отцом "свободовца" Юрия Ботнара – заместителя городского головы Черкасс.

В своем заявлении депутат просит правоохранителей привлечь Ботнара-старшего к ответственности за угрозы. Об этом он написал на своей Фейсбук-странице (чтобы прочитать сообщение, доскрольте страницу до конца).

По словам Владимира Гриценко, инцидент произошел 13 июня во время обсуждения в Facebook громкого заявления экс-секретаря Черкасского городского совета Ярослава Нищика о его выходе из ВО "Свобода" и о политических играх как в местной ячейке партии, так и с ее киевским руководством. Именно в комментариях под постом Нищика отец первого заместителя городского головы, сотрудник коммунального предприятия МСК "Днепр", бывшего директора местной базы отдыха работников образования Андрей Ботнар обратился с угрозами не только Гриценко, но и самому Ярославу Нищику.

Сначала Ботнар-старший взялся угрожать Ярославу Нищику

"Я ни за кем не бегаю, но стреляю лучше, можешь не сомневаться. За ложь, падаль, заставлю извиняться на коленях среди города. Я долгов не оставляю ...", – написал Ботнар-старший.

В своем заявлении в правоохранительные органы Владимир Гриценко отмечает:

"Учитывая то, что Андрей Ботнар был подозреваемым в убийстве черкасского корреспондента Вадима Комарова (дело нераскрыто), а также, учитывая то, что 16 июня я увидел в Facebook на скриншоты угроз Андрея Ботнара Ярославу Нищику, я всерьез воспринял его угрозы в мою сторону. Поскольку он, ссылаясь на свою неадекватность, поствоенный синдром, прикрываясь заслугами перед Украиной, может реализовать угрозы в отношении меня, моей семьи или имущества. Не исключаю, что Андрей Ботнар владеет законно/незаконно оружием и может/хочет "пустить его в дело ".

Также Гриценко добавил, что является общественным деятелем, а с 2015 – депутатом Черкасского городского совета. Говорит, во время своей деятельности он неоднократно критиковал действия должностных лиц и продолжает это делать, разоблачает коррупционные риски деятельности сотрудников Черкасского городского совета.

Владимир Гриценко подчеркнул, что согласно ч. 1 ст. 350 УК, угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением или повреждением имущества общеопасным способом в отношении должностного лица или его близких наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет либо же лишением свободы на срок до двух лет.

Поэтому депутат просит правоохранителей внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, признать его потерпевшим и провести расследование в рамках уголовного производства.

Заявление Владимира Гриценко в СБУ

"Вопрос субботней "дискуссии" касался безнравственности выделения в аренду квартиры Андрею Ботнару вне льготной очереди. Это решение планировали протянуть через исполком при молчаливом согласии мэра, при поддержке "свободовского" большинства. Но заявление Ярослава Нищика приостановило/остановило этот процесс. Я не буду испытывать на адекватность этих деятелей, они уже запугали чиновников горсовета, пусть с ними поработают специалисты. Пусть узнают, что у них "всегда заряженное", кого съели черви и убедятся, что Андрей Ботнар таки стреляет лучше. Призываю Ярослава Нищика тоже сделать заявление об угрозах ", – прокомментировал свое заявление Владимир Гриценко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: секретарь Черкасского городского совета Ярослав Нищик написал заявление об увольнении и сложении полномочий депутата. Через несколько дней после этого он выступил с громким заявлением о делах черкасской "Свободы", которые контролировало высшее руководство партии.