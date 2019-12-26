Загадочная уборка: в Черкассах миллионы гривен потратили на борьбу с мифическим снегом. Видео

В Черкассах потратили почти три миллиона гривен на зимнюю уборку. Эту сумму городской департамент Жилищно-коммунального комплекса выплатил частному подрядчику за работы, выполненные с 6 по 30 ноября.

Но первый незначительный снег в городе выпал только 2 декабря. А в ноябре, по данным Черкасского гидрометцентра, на дорогах областного центра не было даже гололеда, говорится в сюжете "Фактов" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Фирма-подрядчик говорит, что может "отчитаться до копейки" за работы, выполненные в ноябре. Согласно акту – 1,2 миллиона гривен стоила чистка околобордюрной территории, еще 1,6 миллиона гривен ушло на четырехдневный полив дороги обычным солевым раствором.

Уборочная техника работала круглосуточно Скрин с видео

В гидрометцентре удивляются такой ситуации, поскольку, просмотрев архив погоды за ноябрь, уверяют, что гололеда они не фиксировали.

А вот в профильном департаменте горисполкома уверяют, что начиная с 27 ноября были морозы и гололед. С актом выполненных работ подрядчик подал зафиксированные трекерами маршруты поливочных машин. Ежедневная обработка дорог стоила городу от 350 до 500 тысяч гривен.

Начальник управления уличной инфраструктуры ЖКК Черкасского городского совета Сергей Отрешко Скрин с видео

Договор с этим подрядчиком в городе заканчивается 31 декабря. На следующий год мэрия планирует вновь проводить тендер на содержание дорог. Его сумма более 60 миллионов гривен. Скорее всего, его выиграет именно эта компания, ведь альтернативы ей в Черкассах пока не нашлось. У местных коммунальщиков соответствующей техники нет.

Во время сессии городского совета 26 декабря мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил о начале служебного расследования. До выяснения всех деталей чиновиков департамента ЖКК, которые подписывали акты на уборку снега, отстранят от работы.

Между тем в Черкасской местной прокуратуре открыли уголовное дело по факту растраты должностными лицами Черкасского городского совета 2,8 миллионов гривен на зимнюю уборку дорог. Чиновникам ЖКК инкриминируют ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Раньше OBOZREVATEL писал, что под стенами Черкасского городского совета развернули "тарифный майдан". Все – из-за управляющего-монополиста ООО "Сантехбудконструкция", который установил в городе заоблачные тарифы на квартплату. Именно правопреемник этой фирмы – компания "Нова якість" выиграла тендер и на уборку снега.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!