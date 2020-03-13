В Черкассах потратили 11 миллионов на уборку снега, которого не было

В Черкассах за зиму потратили 11 миллионов гривен на уборку снега, которого не было. Прокуратура открыла два уголовных дела.

Так, по данным сайта Gismeteo, этой зимой в Черкассах снег шел всего пять дней. Однако за его уборку городской департамент жилищно-коммунального комплекса заплатил существенную сумму, пишет в Facebook "Рейтинг прозрачности городов".

Деньги потратили на уборку мифического снега

Как информирует издание 18000, часть средств – почти три миллиона – заплатили по соглашению, которое заключили в октябре 2019 года, за уборку в ноябре.

Затем по этому же соглашению перевели еще 7 миллионов гривен. Интересно, что средства перечисляли не в счета компании, выигравшей тендер, а ФОПам. Хотя в договоре не говорилось о субподрядчиков. По этим случаям Черкасская прокуратура открыла уголовные производства.

Департамент ЖКК продолжил не замечать отсутствие снега на улицах. На началу 2020 году он провел еще один тендер на закупку услуг по его уборке. Его выиграла та же компания. По этому договору заказчик перечислил еще один миллион на счет ФОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко перевел местному предпринимателю Андрею Бортнику очередной платеж в размере 2 млн грн якобы за уборку снега.

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