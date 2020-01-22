Главная Новости
22 января • обновлено в 12:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Деньги

Украине вернули в собственность завод за 146 миллионов гривен: что решил суд

593
Читать материал на украинском

Поташский элеватор на Черкасщине окончательно возвращен в собственность государства. Хлебокомбинат площадью более 43 тысяч кв. м, который оценивается в 146 миллионов гривен, был приватизирован незаконно.

О выполнении решения хозяйственного суда сообщает официальный сайт Генпрокуратуры.

С ходатайством о возвращении указанного имущества из-за нарушения норм закона в процессе его отчуждения в суд обратилась Прокуратура Черкасской области. В 2010 году решением исполкома Поташского сельского совета было оформлено свидетельство о праве частной собственности, а в августе-ноябре 2013 года – осуществлена государственная регистрация собственности на объект недвижимости за ГП ГАК "Хлеб Украины". Однако в ходе разбирательства суд выяснил: в уставный фонд предприятия хлебокомбинат был включен безосновательно.

Потаський хлебокомбинат имеет площадь более 43 000 кв. м. и оценивается в 146 000 000 гривен

Потаський хлебокомбинат имеет площадь более 43 000 кв. м. и оценивается в 146 000 000 гривен

poliexpo.com.ua

Новости
Аферы с ремонтом дорог на Черкасщине: скандальный бизнесмен предстанет перед судом

Этот завод – четвертый из пяти элеваторов на Черкасщине, которые незаконно были переданы в частные руки, несмотря на запрет Верховной Рады об их приватизации. Так, ранее было возвращено Шполянский, Уманский и Христиновский зерноперерабатывающие предприятия общей стоимостью 365 миллионов гривен.

Село Поташ Минковского арйону на Черкасщине, где расположен завод

Село Поташ Минковского арйону на Черкасщине, где расположен завод

Вопрос о возвращении имущества пятого – Тальновского хлебоприемного предприятия – стоимостью 164 миллиона сейчас находится на рассмотрении Северного апелляционного хозяйственного суда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: мэра города Каменка Черкасской подозревают в хищении миллионов государственных средств на ремонте дорог.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Черкассы
Тег
приватизация
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги