Платят даже младенцы: в Черкассах начался бессрочный "тарифный майдан". Фото и видео

Под стенами мэрии в Черкассах началась бессрочная акция против новых тарифов, выставленных компанией-управителем. Происходит она по инициативе местной общественной организации "Защита прав обманутых потребителей".

Несмотря на дождливую погоду, черкасщане идут к палатке протестующих и ставят свои подписи под обращением к власть имущим, сообщает с места события корреспондент OBOZREVATEL.

В своем письме-обращении к президенту, главе Черкасской ОГА, нардепам и депутатам местного совета активисты просят урегулировать тарифный вопрос в Черкассах. Речь идет о квартплате и стоимости вывоза негабаритного мусора. Сейчас идет сбор подписей для отмены нескольких решений исполкома, которые и привели к такому коллапсу в городе.

Свою палатку протестующие разбили накануне

"Я против тех "драконовских" тарифов, которые установил управитель. Считаю, что они установлены незаконно. Вывоз негабаритного мусора в Черкассах вообще самый дорогой в Украине! И эту мусорную петлю накинули на нашу шею на 20 лет! Нам и нашим детям!" – рассказала участница акции, черкасщанка Алла Мурашко. Женщина уже второй день находится на площади.

Алла Мурашко на площади уже второй день

В мае этого года в Черкассах был проведен конкурс на определение управляющего многоквартирных домов. Результаты конкурса и решение о заключении договора были согласованы черкасским исполкомом. Так, мол, требует Закон о жилищно-коммунальных услугах. Он делает невозможным дальнейшее обслуживание многоэтажек ССД и ЖЭКами.

В конкурсе, на который было выставлено 4 лота (соответственно – 4 района Черкасс), победил только один управитель – ООО "Сантехбудконструкция". Только это предприятие было допущено к конкурсу. Впоследствии оно было реорганизовано в новое – "Управленческая компания "Новое Качество". В результате стоимость квартплаты для жителей города увеличились в 2,5-3 раза. Горожане же жалуются, что услуги, которые они вынуждены оплачивать, – не надлежащего качества или не предоставляются вообще. Их интересы также представляет ОО "Защита прав обманутых потребителей", чей иск к Черкасскому исполкому сейчас рассматривается в Хозяйственном суде.

Позже эта же компания выиграла конкурс на вывоз негабаритного и строительного мусора. Договор был заключен на 20 лет, подпись под ним поставил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. На каждого жителя города выставили тариф 13,2 гривен в месяц. Платить за услугу должны все без исключения, даже новорожденные черкасщане.

"Договоров на вывоз негабаритного мусора никто из жителей домов не подписывал. Все вынуждены платить этих 13 гривен ежемесячно, не вынося негабаритного или строительного мусора вообще. В других городах Украины услуга на вывоз негабарита входит в тариф на вывоз твердых бытовых отходов. Однако в Черкассах пошли другим путем. И это свидетельствует о явной коррумпированности местной власти", – заявил черкасский депутат Александр Згиблов, который присоединился к митингующим на площади под горсоветом.

Как сообщал OBOZREVATEL, черкасская власть вкладывает миллионы в сделки с криминальными подрядчиками. Сейчас они устилают плиткой местную площадь 700-летия.

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