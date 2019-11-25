Новый Год на миллионы: в Черкассах планируют потратить фантастическую сумму на городскую елку

Городская власть Черкасс в ближайшее время собирается потратить 2,5 миллиона гривен на искусственную новогоднюю елку. Департамент образования уже объявил тендер на ее закупку.

Какими же должны быть в этом году городские зимние праздники и чего ожидать горожанам за такую сумму, разбирался OBOZREVATEL.

В новогодний набор должна войти 18-метровая искусственная елка, гирлянды, фотозоны, надпись "Черкассы" и герб города, изготовленные из светодиодной иллюминации. Гарантия на все – не более года.

Facebook / Юрий Ботнар Так должна выглядеть новая черкасская елка

Facebook / Юрий Ботнар

Facebook / Юрий Ботнар

Facebook / Юрий Ботнар

Объявлению тендерной процедуры предшествовал опрос, который проводила власть в социальной сети. Чиновники спрашивали у горожан, какую елку они считают лучшей: живую или искусственную. Почти 80% опрошенных поддержали предложение установить искусственное новогоднее дерево "для сохранения экологии".

Как праздновали Черкассы раньше

В прошлом году обустройство елки на главной площади Черкасс обошлось в 53 тысячи бюджетных гривен. Деньги пошли в основном на монтажные работы. На металлический каркас крепили около 200 молодых елок, которые предоставляло черкасское лесное хозяйство.

В 2016 году Черкассы потратили 1,2 миллиона гривен на приобретение праздничной инсталляции и украшений для новогоднего дерева. А уже через три года городские власти решили вновь обновить украшения, но уже под другую елку и по совершенно другой цене.

Как у соседей?

Искусственные елки – не новинка для украинских городов. По крайней мере, в 7 областных центрах уже используют новогоднюю красавицу из пластика.

К примеру, искусственную елку в Сумах называли уродливой через ужасный вид в дневное время. В 2017 году она вместе с украшениями и инсталляциями обошлась городскому бюджету в 1,5 миллиона гривен.

sts.sumy.ua Елка в Сумах

Житомир приобрел искусственную елку в 2008 году и уже более 10 лет ее использует. Тогда новогодняя красавица из пластика стоила 220 000 гривен.

В Тернополе также уже десятилетия стоит искусственная елка. Хотя в 2013 году вместо нее установили живой аналог.

Одесса приобрела пластиковую елку в 2013 году за 200 тысяч гривен, еще 300 тысяч потратили на украшения и новогодние инсталляции.

politeka.net Главная елка Одессы

В Хмельницком на металлический каркас устанавливают искусственные ветки. Это стоило городскому бюджету в 490 тысяч. Еще 1,2 миллиона гривен потратили на 3D иллюминацию.

newskm.net Новогодняя красавица в Хмельницком

В Черкассах же хотят приобрести искусственную елку с фотозонами и украшениями за 2,5 миллиона гривен. Причем представители городской власти упорно заявляют, что такая цена является максимально приемлемой.

Откуда "растут ноги"

В Украине есть два основных игрока на рынке изготовления искусственных елок и новогодних украшений – ООО "Люмьер Украина" (Одесская область, Черноморск) и ЧП "Елки Украины" (Тернопольская область).

Для Хмельницкого и Тернополя искусственную елку покупали у ООО "Елки Украины". Мэрами этих городов являются представители партии "Свобода". А Сумы по результатам торгов купили у ООО "Люмьер Украина". Мэр Сум – партиец "Батьківщини".

Тендер на закупку искусственной елки для Черкасс объявил департамент образования, который также возглавляет представитель партии "Свобода" – Сергей Воронов. Хотя перед этим закупкой новогодней иллюминации в 2016 году занимался департамент экономики, а монтажом елки в предыдущие годы – департамент ЖКХ.

31 октября заместитель директора КП "Горсвет" Павел Собко (по совместительству – член партии "Свобода") посетил ООО "Люмьер Украина". О чем он сообщил на своей странице в сети Facebook. Отметил, что ознакомился с продукцией предприятия, взял каталог и надеется "на дальнейшее сотрудничество".

А уже 4 ноября директор департамента образования и гуманитарной политики Сергей Воронов в Facebook запустил опрос, какая елка нужна Черкассам.

Опрос проводили на странице директора департамента образования

Тендер на приобретение новогодней елки для Черкасс должен состояться 2 декабря. Срок поставки и монтажа – 19 декабря. Учитывая, что на определение победителя и заключения с ним договора нужно не менее 10 дней (если закупку не обжалуют конкуренты), то на изготовление и транспортировку останется всего неделя. Сделать это за короткий срок фактически невозможно, если вся продукция не была изготовлена заранее.

Кто победит в черкасском новогоднем тендере на 2,5 миллиона – одесситы, к которым ездил представитель "Свободы", или тернополяне, которые реализовали свои изделия "свободовским" мэрам из Тернополя и Хмельницкого, – покажет время.

Намерения есть, денег – нет

Средств на приобретение искусственной елки и новогодних украшений в городском бюджете пока нет. Изменения в бюджет планируют внести на сессии городского совета до 2 декабря – именно на этот день назначен тендер.

Поддержат ли это решение депутаты, – неизвестно. У городского главы Черкасс Бондаренко и партии "Свобода" – большинство. "Батьківщина" и "Свобода" вместе с сателлитами имеют достаточно голосов, чтобы внести изменения в бюджет и проголосовать за выделение 2,5 миллионов на приобретение искусственной елки.

В случае, если денег городской совет не даст, елку вместе с украшениями можно будет арендовать у кого-то из участников закупки.

Как писал ранее OBOZREVATEL, мать черкасского депутата Юрия Тренкина получила очередной миллионный контракт. Журналисты заподозрили предпринимательницу в недоплате налогов.

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