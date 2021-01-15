Мэра Черкасс собрались премировать на 400%

Мэру Черкасс Анатолию Бондаренко намерены выписать премии в размере 400% за высокие достижения на своем посту в разработке проектов.

Об этом сообщает местный сайт "18 000" со ссылкой на соответствующий проект решения, который разработан и зарегистрирован департаментом управления делами и юридического обеспечения горсовета.

"Городской глава может рассчитывать на 100% премии за высокие достижения в качестве руководителя, который непосредственно занимается разработкой проектов нормативно-правовых актов и проводит их экспертизу. Еще 300% ему могут начислить как ежемесячное премирование", – сказано в сообщении.

Также документ предусматривает предоставление помощи для решения социально-бытовых вопросов и на оздоровление во время ежегодного отпуска. Размер каждой из них равен среднемесячной зарплате.

Теперь утвердить проект решения должны депутаты горсовета. Именно они устанавливают размер надбавок и премий для мэра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бондаренко выступил против введения в Черкассах жесткого карантина с 8 по 24 января.

Также он отрицал необходимость карантина в городе в ноябре 2020 года, а в апреле местная власть решила выйти из карантина и разрешить работу объектов торговли и сферы услуг.

На фоне этого у Бондаренко возник конфликт с президентом Владимиром Зеленским. Однако в январе мэр извинился перед главой государства.