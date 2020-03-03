Мэр Черкасс потратил 1,2 млн грн на "уборку снега": разгорелся скандал

В Черкассах мэра Анатолия Бондаренко снова уличили в переводе 1,2 млн грн местному предпринимателю Андрею Бортнику якобы за уборку снега.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат местного городского совета Александр Радуцкий.
"Ну что, друзья! Эпопея с уборкой снега в Черкассах продолжается! Бортник от Бондаренко получил очередные 1 млн 200 тыс. гривен за январь месяц (21 -27 января). Тарифы за теплоснабжение растут, а бюджет города грабят", – возмутился он.
Мэр Черкасс потратил 1,2 млн грн на "уборку снега"
vikka.ua
Отметим, жители Черкасс уже не первый раз заметили подобные махинации за Бондаренком. Ранее из бюджета на "уборку снега" в ноябре потратили 3 млн грн. Однако первый, незначительный снег в городе выпал только 2 декабря. Гололеда, о котором заявила фирма-подрядчик, гидрометцентром и вовсе зафиксировано не было.
При этом в декабре Бондаренко обещал во всем разобраться и даже начал служебное расследование.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко занял последнее место в рейтинге ответственности мэров в Украине.
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