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3 марта • обновлено в 07:05
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Мэр Черкасс потратил 1,2 млн грн на "уборку снега": разгорелся скандал

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В Черкассах мэра Анатолия Бондаренко снова уличили в переводе 1,2 млн грн местному предпринимателю Андрею Бортнику якобы за уборку снега.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат местного городского совета Александр Радуцкий.

"Ну что, друзья! Эпопея с уборкой снега в Черкассах продолжается! Бортник от Бондаренко получил очередные 1 млн 200 тыс. гривен за январь месяц (21 -27 января). Тарифы за теплоснабжение растут, а бюджет города грабят", – возмутился он.

Мэр Черкасс потратил 1,2 млн грн на "уборку снега"

Мэр Черкасс потратил 1,2 млн грн на "уборку снега"

vikka.ua

Отметим, жители Черкасс уже не первый раз заметили подобные махинации за Бондаренком. Ранее из бюджета на "уборку снега" в ноябре потратили 3 млн грн. Однако первый, незначительный снег в городе выпал только 2 декабря. Гололеда, о котором заявила фирма-подрядчик, гидрометцентром и вовсе зафиксировано не было.

При этом в декабре Бондаренко обещал во всем разобраться и даже начал служебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко занял последнее место в рейтинге ответственности мэров в Украине.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Анатолий Бондаренко
Место
Украина Черкассы
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