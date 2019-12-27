Мэр Черкасс получил повестку от СБУ по "делу бухгалтеров"

Мэру Черкасс Анатолию Бондаренко вручили повестку сотрудники Службы безопасности Украины прямо во время городской сессии 26 декабря.

Коллегам глава города объяснил, мол, вызывают на допрос в качестве свидетеля по одному из решений горсовета. Но собственные источники в правоохранительных органах сообщили OBOZREVATEL: черкасского мэра допросят по так называемому "делу бухгалтеров". В нем фигурируют работники финансового отдела одного из городских департаментов.

Повестку мэру Черкасс вручили во время сессии Facebook Дмитрий Захаров

Первые обыски и изъятие документов в этом деле СБУ провела 2 декабря. Правоохранители подозревают чиновников департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасского городского совета в масштабных злоупотреблениях властью, которыми нанесли ущерб государственному и городскому бюджету на сумму около 1,5 миллиона гривен.

Следствие установило, что руководитель и заместитель финансового отдела департамента ЖКК подписали договор со строительной компанией на ремонт 17 улиц города общей стоимостью 19 миллионов гривен. После окончания работ перечислили подрядчикам 12,5 миллионов. По данным правоохранителей, средства были переведены четырем подконтрольным частным структурам, потом деньги конвертировали в наличные, чтобы избежать уплаты налогов.

Обыски в департаменте ЖКК Черкасского горсовета Пресс-служба УСБУ в Черкасской области

Двум работникам бухгалтерии департамента объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) УК. Именно в этом деле начинаются первые допросы свидетелей, среди них – и мэр города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря в Черкассах на взятке задержали важного чиновника в области местной медицины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!