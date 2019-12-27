Главная Новости
27 декабря • обновлено в 12:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Деньги

Мэр Черкасс получил повестку от СБУ по "делу бухгалтеров"

347
Читать материал на украинском

Мэру Черкасс Анатолию Бондаренко вручили повестку сотрудники Службы безопасности Украины прямо во время городской сессии 26 декабря.

Коллегам глава города объяснил, мол, вызывают на допрос в качестве свидетеля по одному из решений горсовета. Но собственные источники в правоохранительных органах сообщили OBOZREVATEL: черкасского мэра допросят по так называемому "делу бухгалтеров". В нем фигурируют работники финансового отдела одного из городских департаментов.

Повестку мэру Черкасс вручили во время сессии

Повестку мэру Черкасс вручили во время сессии

Facebook Дмитрий Захаров

Первые обыски и изъятие документов в этом деле СБУ провела 2 декабря. Правоохранители подозревают чиновников департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасского городского совета в масштабных злоупотреблениях властью, которыми нанесли ущерб государственному и городскому бюджету на сумму около 1,5 миллиона гривен.

Новости
Все будет плитка: черкасская власть вкладывает миллионы в сделки с криминальными подрядчиками. Фото, документы

Следствие установило, что руководитель и заместитель финансового отдела департамента ЖКК подписали договор со строительной компанией на ремонт 17 улиц города общей стоимостью 19 миллионов гривен. После окончания работ перечислили подрядчикам 12,5 миллионов. По данным правоохранителей, средства были переведены четырем подконтрольным частным структурам, потом деньги конвертировали в наличные, чтобы избежать уплаты налогов.

Обыски в департаменте ЖКК Черкасского горсовета

Обыски в департаменте ЖКК Черкасского горсовета

Пресс-служба УСБУ в Черкасской области

Двум работникам бухгалтерии департамента объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) УК. Именно в этом деле начинаются первые допросы свидетелей, среди них – и мэр города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря в Черкассах на взятке задержали важного чиновника в области местной медицины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Анатолий Бондаренко
Место
Украина Черкассы
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги