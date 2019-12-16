Зимой и не пахнет: прогноз погоды на ближайшую неделю для черкасщан

Солнечную и без осадков погоду прогнозируют на Черкасщине на ближайшей неделе. Температурный фон будет повышенным и не будет соответствовать декабрю.

Как сообщает в Facebook Черкасский областной гидрометцентр, нынешний декабрь в регионе может стать самым теплым за весь период метеорологических наблюдений.

К концу рабочей недели существенных изменений не ожидается. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, днем поднимется до +10. Ожидаются порывистые южные ветры.

В выходные погода изменится 15min.lt

В выходные погодная ситуация начнет меняться. Ожидаются небольшие дожди. Температура будет колебаться на 2-4 градуса.

По прогнозу синоптиков, теплый атлантический воздух сохранится в Черкасской области минимум до конца текущего месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах за заоблачную сумму собирались приобрести искусственную елку. На нее хотели потратить 2,5 миллиона гривен.

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