Житель Черкасс собрал уникальную коллекцию троллейбусных билетов (Фото, видео)

Коллекционер из Черкасс Валерий Мироненко собрал полтысячи троллейбусных билетов. Древнейшие экспонаты – с 90-х годов.

В специальных альбомах мужчина собирает проездные, которые остались после поездок украинскими и иностранными городами. Об этом говорится в сюжете "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Билеты передают Валерию друзья и незнакомцы 5.ua

Водителями троллейбуса работали родители Валерия, поэтому его детство прошло в троллейбусном парке.

"Я часто катался на троллейбусах, затем фотографировал их, снимал видео. Было очень интересно наблюдать за тем, как они ездят, переключаются на стрелках", – рассказал черкасщанин.

Сейчас в его коллекции – билеты с более чем полсотни городов. Некоторые купил сам, а некоторые – получил в подарок.

"Особенно доставляет удовольствие, когда ты находишь или когда присылают старый билет, с интересным дизайном. Он имеет значительную ценность", – отметил Валерий.

Товарищ Валерия, Кирилл Бражник, – также билетный коллекционер. Вместе они утверждают: по билетам можно изучать историю городов.

Коллекционеры планируют использовать билеты для исторических исследований Скриншот с видео

"Весь общественный транспорт – это лицо города. По его истории можно рассказать историю города – начиная от того как увеличивалось количество маршрутов, разрастался населенный пункт", – добавил Кирилл.

Ранее OBOZREVATEL писал: на служебном автомобиле черкасской полиции, ремонтировала фирма матери местного депутата Юрия Тренкина, не выявили ремонта. Против ООО "Авто-Мастерок" по факту растраты и присвоения средств правоохранители открыли уголовное производство.

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