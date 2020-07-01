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В Черкассах от COVID-19 умер хирург, который только похоронил брата-врача

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Жизнь Че
12,0 т.

  • В Черкассах от осложнений, вызванных коронавирусом, умер хирург городской больницы №2 Олег Гайда

  • Мужчине было всего 52 года, но он не смог побороть болезнь

  • 18 июня от этой же болезни умер его страший брат, 58-летний начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Гайда

Олег Гайда

Олег Гайда. Facebook Игоря Гайды

В Черкассах от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет скончался хирург городской больницы №2 Олег Гайда. 18 июня эта же болезнь унесла жизнь и его старшего брата, 58-летнего начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковника медицинской службы Ивана Гайды.

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О смерти черкасского врача сообщил 1 июля на личной странице в Facebook его сын, также медик Игорь Гайда. "Умер мой отец. Нечего сказать. Только боль", – написал мужчина.

На странице покойного Олега Гайды еще есть сообщения, где люди желали ему скорейшего выздоровления и сочувствовали по поводу преждевременной утраты брата, который также стал жертвой пандемии коронавируса.

В Черкассах от COVID-19 умер хирург, который только похоронил брата-врача

В Черкассах от COVID-19 умер хирург, который только похоронил брата-врача

В Черкассах от COVID-19 умер хирург, который только похоронил брата-врача

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая в Кропивницком от коронавируса также умерли два брата-врача. Первым COVID-19 одолел младшего из них, Юрия, который работал кардиологом на скорой помощи. Второй брат, Александр, работал реаниматологом в детской областной больнице и умер позже с тем же диагнозом.

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