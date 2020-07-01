В Черкассах от COVID-19 умер хирург, который только похоронил брата-врача
В Черкассах от осложнений, вызванных коронавирусом, умер хирург городской больницы №2 Олег Гайда
Мужчине было всего 52 года, но он не смог побороть болезнь
18 июня от этой же болезни умер его страший брат, 58-летний начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Гайда
Олег Гайда. Facebook Игоря Гайды
В Черкассах от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет скончался хирург городской больницы №2 Олег Гайда. 18 июня эта же болезнь унесла жизнь и его старшего брата, 58-летнего начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковника медицинской службы Ивана Гайды.
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О смерти черкасского врача сообщил 1 июля на личной странице в Facebook его сын, также медик Игорь Гайда. "Умер мой отец. Нечего сказать. Только боль", – написал мужчина.
На странице покойного Олега Гайды еще есть сообщения, где люди желали ему скорейшего выздоровления и сочувствовали по поводу преждевременной утраты брата, который также стал жертвой пандемии коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая в Кропивницком от коронавируса также умерли два брата-врача. Первым COVID-19 одолел младшего из них, Юрия, который работал кардиологом на скорой помощи. Второй брат, Александр, работал реаниматологом в детской областной больнице и умер позже с тем же диагнозом.