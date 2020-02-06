Сила духа: после жуткой аварии на автогонках черкасщанин исцеляется в спортзале. Видео

Андрей Кихтенко из Черкасс, которого в октябре прошлого года снесло гоночной машиной во время гонки, сейчас пытается восстановиться после тяжелых травм и активно занимается в спортивном зале.

О трудностях реабилитации и людей, которые поддерживают Андрея, пишет издание "Про все" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

После страшной аварии Андрей Кихтенко попал в больницу с многочисленными переломами конечностей, ушибами, политравмой и сотрясением головного мозга.

Несколько месяцев мужчина провел в больнице.

Гоночный автомобиль слетел с дороги в толпу зрителей Скриншот с видео

Мужчина с семи лет занимается спортом, с ним связывает всю свою жизнь. Занимался боксом. В нем достиг значительных результатов: был мастером спорта, был неоднократным чемпионом Украины и Европы, сам стал тренером.

По словам Андрея, люди, которые получали подобные травмы, советовали ему по максимуму возвращаться в ту жизнь, которой он жил до аварии. Именно поэтому сейчас он активно работает над тем, чтобы вернуть свое физическое состояние. Черкасщанин отмечает: после тренировок чувствует себя намного лучше. Уже ходит без костылей, однако до сих пор хромает.

Много времени Андрей Кихтенко проводит в спортзале Обо всем

Восстанавливает и свое психическое и психологическое здоровье. Вспоминает, что после аварии врачи вообще не давали шансов, что у него будет все нормально "с головой".

"Голова" заживает "в течение девяти месяцев. Сейчас я не могу думать, как раньше, у меня борьба идет с самим собой. Физически я двигаюсь, но внутри постоянная борьба. Я не чувствую себя самим собой, только другим человеком.", – рассказывает Андрей Кихтенко.

Андрей Кихтенко пострадал во время автогонок в Черкассах Про все

Рядом с ним почти круглосуточно жена. Она помогает мужу двигаться, вместе пара ходит в спортзал.

"Сейчас жена меня постоянно поддерживает, я без нее не могу вообще. Мы стараемся. Я хочу вернуть себя", – делится Андрей.

Напомним, 6 октября 2019 во время проведения автогонок Timeattac в Черкассах водитель автомобиля не справился с управлением и слетел с трассы. Андрея Кихтенко, который в это время был занят настройкой квадрокоптера, чтобы снимать событие, от удара отбросило на 20 метров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: в Черкасской области из-за непогоды произошло ДТП : легковушка врезалась в КАМАЗ.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся