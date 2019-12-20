В Черкассах дорожники закатали в асфальт десятки люков: теперь дорогу уничтожают. Видео

В Черкассах, прокладывая новую дорогу, дорожники наглухо заасфальтировали более 50 канализационных люков.

Сейчас работники городского водоканала вынуждены долбить асфальт. Ведь сразу несколько районов города рискуют вообще остаться без воды. Городские власти исправить ошибки подрядчика не могут из-за нехватки средств. Об этом говорится в сюжете "24 канала" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Ямы рубят в свежеуложенной дороге КП "Черкассыводоканал"

Ситуация сильно возмущает местных жителей. Однако в водоканале отвергают любые претензии.

Под асфальт люки загнал подрядчик, который делал ремонт дороги. Об их недоступности водоканальщики узнали, когда в канализационном коллекторе произошла авария.

При возникновении подобных ситуаций рубят свежо постеленный асфальт на 20-30 см в глубину, чтобы добраться до люков. Затем – засыпают яму, чтобы мог проехать транспорт.

Заасфальтировал люки подрядчик КП "Черкассыводоканал"

Директор "Черкассыводоканала" Сергей Овчаренко отмечает: все работы по поднятию канализационных колодцев в проектных отметках должен был выполнить подрядчик при реконструкции улиц. Они, мол, входят в сметы дорожного ремонта.

Однако в черкасской мэрии говорят, что помочь ничем не могут, ведь денег на то, чтобы исправить допущенные ошибки, в бюджете нет.

В Черкассах под свежий асфальт закатали около полусотни люков КП "Черкассыводоканал"

"Мы не можем сейчас поднять люки на 5 сантиметров. Это приведет, во-первых, к аварийным ситуациям, во-вторых, полностью исключает уборку снега", – рассказал директор Департамента архитектуры Артур Савин.

Между тем, сотрудники водоканала собираются бурить новый асфальт, пока не найдут под ним все свои люки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах из трубы теплоснабжения фонтанировала горячая вода. Все вокруг покрылось льдом.

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