Дожди и туман: какой будет погода в Черкассах 10 января

В пятницу, 10 января, в Черкассах густые туманы сменят дожди.

Об этом сообщает Черкасский областной гидрометцентр.

Теплые воздушные массы с Атлантики, которые сейчас преобладают в атмосфере, будут обеспечивать на Черкасщине более теплую, чем требуется по климату, погоду.

Ночью и утром ожидаются густые туманы и температура воздуха, близкая к 0 .Дальность видимости ухудшится до 200-500 метров. Синоптики объявили в области "желтый" уровень опасности.

Facebook Черкасский Областной Гидрометцентр

Днем атмосферные фронты принесут небольшие осадки: дождь и мокрый снег. Столбик термометра поднимется до +5 градусов. Такие температурные показатели сохранятся и в субботу, 11 января.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: синоптики прогнозируют аномально теплое и почти сухой начало января для Черкащины.

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