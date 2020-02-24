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24 февраля • обновлено в 19:04
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Дожди и сильный ветер: Черкасскую область атаковал мощный циклон "Юлия"

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Черкасскую область атаковал очень глубокий циклон "YULIA". Метеостанции области зафиксировали порывы ветра 15-20 м/с.

С уходом центра циклона на восток Украины, жителям области стоит ждать еще сильнее порывы ветра до 25-28 м/с. Об этом сообщил в Facebook начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Людей предупреждают о низком атмосферном давлении

Людей предупреждают о низком атмосферном давлении

slovoidilo.ua

Опасная ситуация сохранится до вечера 24 февраля, на улучшение погоды можно рассчитывать ближайшей ночью.

Вероятные заряды мокрого снега, которые вместе со снижением температуры ближе к ночи могут привести к образованию гололеда на отдельных участках дорог. Низкое атмосферное давление в ближайшее время активно будет расти, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

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Благодаря просветлением на небе, во вторник-среду прогнозируют достаточно теплые дни, до 10-12 градусов тепла.

Новый влияние северного циклона ожидается 28-29 февраля, вновь отметится дождями, ветром и понижением температуры до 3-5 градусов тепла днем и 1-3 градусов мороза ночью.

Дожди и сильный ветер: Черкасскую область атаковал мощный циклон "Юлия"

Facebook / Виталий Постригань

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области фермер получил в пользование часть исторического памятника – поселения трипольской культуры "Глубочек" на территории Глибочкивського сельского совета Тальновского района.

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Украина Черкассы
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