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10 января • обновлено в 22:44
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Бесснежье и легкое похолодание: прогноз погоды в Черкассах на ближайшую неделю

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Высокая влажность воздуха, повышенный температурный фон и бесснежье будет царить на Черкасщине еще минимум неделю.

О прогнозе погоды в Facebook рассказал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

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vesti.ua

По его словам, атмосферные фронты циклона, который перемещается на восток несколько севернее Украины, снова принесли "волну тепла".

Поступления теплого влажного воздуха на охлажденную земную поверхность обусловило образование туманов.

Благодаря облачности разница между ночными и дневными температурными показателями – невелика.

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В ближайшие сутки, 11 января, адвекция тепла усилится, а в воскресенье и понедельник, 12 и 13 января, – несколько похолодает.

Так, максимальная температура днем в субботу достигнет 4-6 градусов тепла, в дальнейшем – не превысит трех градусов. Минимальная температура лишь ближайшей ночью ожидается положительной, в дальнейшем она снизится до четырех градусов мороза.

Значительных осадков синоптики не прогнозируют. Возможны периодические выпадения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, коллекционер из Черкасс Валерий Мироненко собрал полтысячи троллейбусных билетов. Древнейшие экспонаты – с 90-х годов.

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Место
Украина Черкассы
Тег
погода
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