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7 февраля • обновлено в 07:37
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В Черкасской области селяне перекрыли трассу из-за нежелания присоединяться к райцентру

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Жители нескольких сел Золотоношского района на Черкасщине ограничили движение транспорта по трассе Н-08 "Киев – Запорожье" в районе села Домантово.

Так люди демонстрируют областным властям свой протест против принудительного объединения их сел с районным центром, сообщает " Суспільне UA: Черкассы ".

Один из участников акции, Александр Нагаевский, рассказал журналистам: селяне хотят создать Новодмитровскую ОТГ.

В Черкасской области селяне перекрыли трассу из-за нежелания присоединяться к райцентру

suspilne.media

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Всего к такому объединению готовы 18 населенных пунктов. Такое решение они приняли еще в прошлом году, все посчитали и убедились в своей платежеспособности. Соответствующие документы несколько раз направляли в Черкасский облсовет, но создание такой территориальной громады областные власти не утвердили.

Селяне перекрыли трассу, потому что не хотят присоединяться к Золотоноше

Селяне перекрыли трассу, потому что не хотят присоединяться к Золотоноше

suspilne.media

Люди против присоединения к Золотоноше, потому что, мол, не хотят перетягивать на свои населенные пункты городские проблемы. Они уверены, что за счет сел райцентр стремится решать свои финансовые неурядицы.

Ранее OBOZREVATEL писал: в Черкасской области молодые люди инсценировали похищение человека ради хайпа в социальных сетях.

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Место
Украина Черкассы
Теги
протест ОТГ
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