В Черкасской области селяне перекрыли трассу из-за нежелания присоединяться к райцентру

Жители нескольких сел Золотоношского района на Черкасщине ограничили движение транспорта по трассе Н-08 "Киев – Запорожье" в районе села Домантово.

Так люди демонстрируют областным властям свой протест против принудительного объединения их сел с районным центром, сообщает " Суспільне UA: Черкассы ".

Один из участников акции, Александр Нагаевский, рассказал журналистам: селяне хотят создать Новодмитровскую ОТГ.

suspilne.media

Всего к такому объединению готовы 18 населенных пунктов. Такое решение они приняли еще в прошлом году, все посчитали и убедились в своей платежеспособности. Соответствующие документы несколько раз направляли в Черкасский облсовет, но создание такой территориальной громады областные власти не утвердили.

Селяне перекрыли трассу, потому что не хотят присоединяться к Золотоноше suspilne.media

Люди против присоединения к Золотоноше, потому что, мол, не хотят перетягивать на свои населенные пункты городские проблемы. Они уверены, что за счет сел райцентр стремится решать свои финансовые неурядицы.

Ранее OBOZREVATEL писал: в Черкасской области молодые люди инсценировали похищение человека ради хайпа в социальных сетях.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram