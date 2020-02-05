В Черкасской области селяне перекрыли трассу из-за нежелания присоединяться к райцентру

Жители нескольких сел Золотоношского района на Черкасщине ограничили движение транспорта по трассе Н-08 "Киев – Запорожье" в районе села Домантово.
Так люди демонстрируют областным властям свой протест против принудительного объединения их сел с районным центром, сообщает " Суспільне UA: Черкассы ".
Один из участников акции, Александр Нагаевский, рассказал журналистам: селяне хотят создать Новодмитровскую ОТГ.
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Всего к такому объединению готовы 18 населенных пунктов. Такое решение они приняли еще в прошлом году, все посчитали и убедились в своей платежеспособности. Соответствующие документы несколько раз направляли в Черкасский облсовет, но создание такой территориальной громады областные власти не утвердили.
Селяне перекрыли трассу, потому что не хотят присоединяться к Золотоноше
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Люди против присоединения к Золотоноше, потому что, мол, не хотят перетягивать на свои населенные пункты городские проблемы. Они уверены, что за счет сел райцентр стремится решать свои финансовые неурядицы.
Ранее OBOZREVATEL писал: в Черкасской области молодые люди инсценировали похищение человека ради хайпа в социальных сетях.
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