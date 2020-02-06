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7 февраля • обновлено в 07:37
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В Черкасской области легковушка врезалась в КАМАЗ: подробности ДТП. Фото

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Из-за непогоды на трассе Киев – Знаменка, в районе поселка Лесное Черкасской области, легковушка столкнулась с грузовиком. В ДТП пострадал один из водителей.

Авария произошла вечером 5 февраля, сообщили на Facebook-странице Каменского районного сектора ГСЧС Черкасской области.

По информации спасателей, водитель ВАЗ 2107, который ехал в направлении Смелы, увидел на своей полосе сломанное порывистым ветром дерево. Он начал маневрировать и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем КАМАЗ с прицепом.

Сломанное дерево лежало на дороге

Сломанное дерево лежало на дороге

Facebook / Каменский РС ДСНС

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В Черкасской области легковушка врезалась в КАМАЗ: подробности ДТП. Фото

Facebook / Каменский РС ДСНС

Водителя легкового автомобиля госпитализировали в больницу.

Спасатели убрали упавшее дерево с проезжей части дороги.

В Черкасской области легковушка врезалась в КАМАЗ: подробности ДТП. Фото

Facebook / Каменский РС ДСНС

Ранее OBOZREVATEL сообщал: в Черкасской области селяне перекрывали дорогу из-за того, что не хотят, чтобы их села присоединяли к районному центру.

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Место
Украина Черкассы
Теги
авария ДТП
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