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31 января • обновлено в 16:36
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Учился паркуру: в Черкасской области подросток застрял на крыше двухэтажки. Фото

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В городе Звенигородка на Черкасщине подросток забрался на крышу двухэтажного дома и не мог оттуда спуститься. Происшествие произошло вечером 30 января.

Чтобы снять ребенка из здания, спасатели использовали трехколенную лестницу. Об этом на странице Facebook сообщает пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Черкасской области.

Подросток испугался высоты и не спустился сам

Подросток испугался высоты и не спустился сам

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Работники спецслужбы поднялись к 12-летнему мальчику и сняли его на землю. Во время общения со спасателями подросток рассказал, что хотел позаниматься паркуром. Когда забрался на крышу дома и посмотрел вниз, то испугался и не смог спуститься. Приключение парня закончилась легким испугом.

Подросток отделался испугом

Подросток отделался испугом

Facebook / Konstantin Protsenko

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах поезд наехал на женщину с передозировкой. Она сидела на железнодорожном пути. С травмами различной степени ее госпитализировали в больницу.

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Место
Украина Черкассы
Тег
спасение
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