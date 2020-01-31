Учился паркуру: в Черкасской области подросток застрял на крыше двухэтажки. Фото

В городе Звенигородка на Черкасщине подросток забрался на крышу двухэтажного дома и не мог оттуда спуститься. Происшествие произошло вечером 30 января.
Чтобы снять ребенка из здания, спасатели использовали трехколенную лестницу. Об этом на странице Facebook сообщает пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Черкасской области.
Подросток испугался высоты и не спустился сам
Работники спецслужбы поднялись к 12-летнему мальчику и сняли его на землю. Во время общения со спасателями подросток рассказал, что хотел позаниматься паркуром. Когда забрался на крышу дома и посмотрел вниз, то испугался и не смог спуститься. Приключение парня закончилась легким испугом.
Подросток отделался испугом
Facebook / Konstantin Protsenko
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах поезд наехал на женщину с передозировкой. Она сидела на железнодорожном пути. С травмами различной степени ее госпитализировали в больницу.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!