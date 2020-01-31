На Черкасщине парни "похитили" человека ради хайпа в соцсетях. Видео

В селе Бабанка Уманского района трое парней инсценировали похищение человека ради лайков в соцсетях.

Местные жители вымышленном блокбастеру поверили, пишет OBOZREVATEL. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Сюжет развивался ночью на одной из сельских улиц и попал в объектив камеры наблюдения.

Историю сняла одна из уличных веб-камер

На видео видно, как двое ребят идут по проезжей части и останавливают автомобиль. Когда водитель выходит – в него стреляют. Затем "злоумышленники" кладут его в багажник и едут в неизвестном направлении.

Одно из местных изданий, ссылаясь на видео, начало распространять информацию о том, что на Уманщине произошло похищение человека. В комментарии OBOZREVATEL пресс-служба областного управления Нацполиции это опровергла.

По словам главного специалиста сектора коммуникаций Натальи Ткачук, никакого преступления самом деле не было. Парни 1998, 1999 и 2000 г.р. решили инсценировать его ради хайпа в соцсетях. С ними провели разъяснительную беседу.

Городской еженедельник "Уманская Зоря"

Как сообщал OBOZREVATEL, черкасщанин предстанет перед судом за шутку с правоохранителями. В январе этого года мужчина придумал историю о жестоко убитом бездомном в одном из сел Драбовского района.

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