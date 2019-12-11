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11 декабря • обновлено в 18:31
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На Черкасщине бус с людьми попал в тяжелое ДТП с фурой: есть пострадавшие. Фото

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На Черкасщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и фуры. В результате аварии травмировались 7 человек, 4 из них – в больнице.

Столкновение произошло на трассе Киев – Одесса, на участке дороги между селами Подобная Маньковского района и Краснополка на Уманщине. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КУ "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС".

Водитель Mercedes Sprinter не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF. От удара бус вылетел с трассы. В это время в его салоне находилось 11 пассажиров.

Бус выехал на встречную и столкнулся с фурой

Бус выехал на встречную и столкнулся с фурой

Facebook / Konstantin Protsenko

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Трое пострадавших получили легкие травмы и от госпитализации отказались. Четырех травмированных доставили в центральную и районную больницы Умани.

Facebook /Konstantin Protsenko

Facebook /Konstantin Protsenko

46-летнего водителя буса спасатели деблокировали из салона. У него диагностировали политравму и множественные переломы. Одна из пассажирок получила перелом носа и ушиб бедра. Еще у одной женщины обнаружили травму позвоночника с повреждением спинного мозга.

Facebook /Konstantin Protsenko

Facebook /Konstantin Protsenko

На месте ДТП работали специалисты ГСЧС и 5 бригад "скорой".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре на автодороге Киев – Одесса, неподалеку от Умани, в масштабном ДТП столкнулись 11 транспортных средств.

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Место
Украина Черкассы
Теги
ДТП авария
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