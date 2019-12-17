Готовились 20 лет: в черкасском онкоцентре провели уникальную операцию. Видео

Первую успешную пересадку костного мозга провели врачи Черкасского онкологического центра. До сих пор подобные операции делали только в четырех медицинских учреждениях страны.
Всего же, чтобы ежегодно спасать около 3000 пациентов, Украине необходимо 30 отделений трансплантации костного мозга. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).
В Черкассах таких пересадок ждали более двух десятилетий. Чтобы выполнять их самостоятельно, лаборатории онкологического диспансера не хватало специального оборудования и средств на него.
Скрин с видео
Сейчас же лаборатория, как и здешнее отделение онкогематологии, будет работать круглосуточно. А врачи медучреждения, пройдя стажировку за рубежом, готовы спасать жизни тяжелобольных своими силами, не отправляя их на дорогостоящие операции в зарубежные клиники. Ведь в Украине такая процедура стоит в несколько раз дешевле, чем в клиниках Германии, Италии, Польши и Турции.
Для многих пациентов онкодиспансера пересадка костного мозга – единственный шанс. И сами они могут стать донорами стволовых клеток.
Первая операция по пересадке костного мозга прошла успешно
Скрин с видео
Машина для аутотрансплантации прогоняет кровь пациента и находит в ней здоровые стволовые клетки. Их собирают в специальный пакет и помещают в криобокс, где в условиях сверхнизких температур они могут храниться около 10 лет.
Процесс пересадки костного мозга выглядит как обычное переливание крови. Однако самый важный и самый сложный – период после нее. За это время стволовые клетки должны прижиться, а организм – начать восстановление. На это иногда требуется от десяти дней до нескольких недель.
Как сообщал OBOZREVATEL, в черкасских больницах пациентов кормят без хлеба. Все из-за того, что закончилась спонсорская помощь медицинским учреждениям.
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