Фермер на Черкасщине присвоил часть заповедника: прокуратура требует вернуть землю

В Черкасской области фермер получил в пользование часть исторической памятки – поселения трипольской культуры "Глубочок" на территории Глубочковського сельского совета Тальновского района.

Местная прокуратура через суд требует вернуть земельный участок площадью 113 гектаров, стоимость которого оценивается в 200 миллионов гривен, в собственность государства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным государственного историко-культурного заповедника "Трипольская культура", "Глубочек" – одно из первых открытых трипольских поселений в Украине.

Поселение "Глубочек" в Черкасской - один из древнейших памятников трипилськои культуры glibochok.talnern.gov.ua

Прокуроры же выяснили, что в 2014 году, незаконно изменив целевое назначение данного участка, без согласования с Кабмином и нарушая Земельный кодекс Украины, областное управление Госгеокадастра в Черкасской области предоставило его в аренду гражданину для ведения фермерского хозяйства.

Правоохранители настаивают на незаконности использования земли историко-культурного назначения в качестве сельскохозяйственной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: в Черкасской области через суд в собственность государства вернули завод за 146 миллионов гривен.

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