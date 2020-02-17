Война на дорогах: почему в Черкассах чуть ли не ежедневно пешеходы оказываются под колесами автомобилей. Фото

Трагический прирост ДТП с участием пешеходов в Черкассах ежедневно увеличивается.

Противостояние тех, кто передвигается по городу пешком, и тех, кто водит транспортные средства, становится все страшнее, ведь не только калечит, но и уносит жизни горожан. О печальной статистике фатальных аварий, их причине и возможном решении проблемы – в материале OBOZREVATEL.

По данным патрульной полиции, с начала 2020 года, всего за январь, в Черкассах произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Из них двое погибли, 20 человек получили телесные повреждения.

За месяц в ДТП погибли двое пешеходов

В течение месяца на водителей составили 337 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, 125 случаев привели к авариям. 120 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. На пешеходов-нарушителей патрульные составили 229 постановлений.

Одно из наиболее резонансных роковых ДТП произошло 9 января на одном из черкасских перекрестков. Под колеса такси попали четырехлетние братья вместе со своим дедушкой. Автомобиль сбил семью, которая переходила дорогу. Одного из мальчиков в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Его брат получил закрытую травму живота, а 62-летний дедушка – перелом голени.

4-летнего Егора пытались спасти всем городом, но не смогли

Две недели Егор Джура, который пострадал больше всех, боролся за жизнь. 23 января мальчик умер в больнице.

Водителю такси, сбившему братьев с дедушкой, объявили о подозрении, а суд уже избрал ему меру пресечения – домашний арест в ночное время.

Место, где произошла авария, было совсем неосвещенным, дорожные знаки о пешеходном переходе были только в одном направлении. Исправлять ситуацию местные дорожники взялись только после страшного ДТП – через несколько дней там установили дорожные знаки.

Дорожники устанавливают знаки на месте аварии Facebook / Виктория Курченко

Дорожники устанавливают знаки на месте аварии Facebook / Виктория Курченко

Получила огласку и внезапная смерть директора черкасской школы №19. Вечером 14 января Юрия Лункина сбил внедорожник. Трагедия произошла на перекрестке неподалеку учебного заведения. Мужчина погиб на освещенном пешеходном переходе, когда возвращался с работы. Оказалось, что он ежегодно просил городскую власть установить светофор на том месте, где и погиб, обивал пороги разных инстанций. Однако ему отказывали.

Сейчас дело гибели Юрия Лункина находится под пристальным наблюдением общественности. Горожане боятся, что правоохранители "замнут" дело, ведь на момент аварии во внедорожнике, который убил директора школы, находился бывший полицейский.

Уже на следующий день после страшного ДТП, 15 января, на другом перекрестке в Черкассах водитель сбил женщину, которая переходила дорогу. Затем посадил ее в свою машину, отвез к подъезду дома, где она живет, и бросил. У пострадавшей сломан нос, челюсть и разбита левая сторона лица. К тому же – частичная потеря памяти.

Утром 24 января прямо на пешеходном переходе в Черкассах внедорожник сбил 11-летнюю девочку, которая шла в школу. По словам очевидцев, водитель маршрутки № 36 остановился перед "зеброй", чтобы пропустить ребенка. Водитель автомобиля KIA в это время двигался по соседней полосе и не остановился. У девочки диагностировали закрытый перелом голени.

Место в Черкассах, где сбили 11-летнюю школьницу Facebook / Anastasia Progunova

Отметим, уже в начале февраля на этом же месте, хотя и вне пешеходного перехода, под колеса легковушки попал 91-летний мужчина.

У пенсионера диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб затылочной области головы, переломы плеча и голени.

У остановки "Черемушки" в Черкассах пенсионер попал под колеса

Об авариях, в которых страдали пешеходы, местные СМИ сообщали почти каждый день. Праздники – не исключение. Так, 6 января в Черкассах легковушка сбила 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. Водитель просто не успел остановить автомобиль.

Вечером 13 января водитель автомобиля "Chevrolet" сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Полицейские поймали его у одного из круглосуточных заведений отдыха. К счастью, ребенок тяжелых травм не получил.

В патрульной полиции области отметили: в этом году в Черкассах увеличилось количество ДТП с травмированными и трагическими последствиями. Если в прошлом году за случилось 15 аварий с пострадавшими (из 103 ДТП), в этом – уже 26 (из 89). За январь прошлого года погибших не было, в этом году – двое.

От такого количества аварий и других правонарушений жителей Черкасс может спасти программа "Безопасный город". Об этом заявил депутат Черкасского горсовета от "Партии Вольных Демократов" Александр Згиблов. Вместе с единомышленниками он уже четыре года настаивает на ее внедрении.

Лидер "Партии Вольных Демократов" Александр Згиблов

"В декабре 2017 года по нашему приглашению приезжали специалисты, которые представили аналитическую систему надзора и рассказывали, каким образом эта программа действует в Чернигове и области. В то время цена вопроса была около 8-9 млн. грн. Учитывая, что бюджет развития города 450 млн., это всего 2% от развития Черкасс. Но это безопасность наших граждан. "Безопасный город" – это камеры с разрешением распознавать лица и номера автомобилей, это тревожные кнопки. это реагирования системы на скопления людей на определенных территориях или переход человека с тротуара на газон. Например, зашел человек на газон и вырывает цветы. Камера сразу сработала, подала сигнал в аналитический центр, наряд полиции уже передвигается в нужном направлении. Уверен, что если бы еще тогда, в 2018 году, удалось начать реализацию этой программы, то в 5 раз уменьшилась бы кража автомобилей. Не произошло бы таких резонансных убийств, как убийство Вадима Комарова и руководителя ИТ-компании, уменьшилась бы количество мелких преступлений ", – сказал Александр Згиблов.

Программа "Безопасная Черкасщина" будет касаться всего региона. Она предусматривает внедрение новых технологий: видеокамер для фиксации номерных знаков, смотровых видеокамер, установку датчиков на движение автомобилей и дополнительного освещения на пешеходных переходах. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал начальник управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУНП в Черкасской области Владимир Захаренко.

"Программа рассчитана на 4 года. За первый год мы должны построить платформу, на которой будет полностью со всей области сходиться вся информация. Черкасский городской совет сейчас заявляет, что хочет максимально оснастить город камерами видеонаблюдения. Сейчас с этим ситуация плачевная", – отметил Владимир Васильевич.

По его словам, в Черкассах установлено 45 видеокамер. И только 5 из них работают с функцией регистрации.

"То есть мы можем посмотреть, что происходило на определенном промежутке дороги, к примеру, две минуты назад. Еще 6 камер работают в режиме наблюдении, просто воспроизводя картинку онлайн. К другим видеокамерам либо не подключена электроэнергия, или не оплачен интернет. Все это из-за того, что у нас есть видеокамеры, которые не прикреплены никуда и никому не принадлежат. А вот система "Безопасный город" предусматривает создание платформы, к которой все эти камеры будут присоединены ", – рассказал правоохранитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, семью мэра Черкасс заподозрили в афере с авто.

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