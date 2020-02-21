Главная Новости
21 февраля • обновлено в 17:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Криминал

В Черкасской области отчим насиловал несовершеннолетнюю падчерицу: девушка молчала более года

184
Читать материал на украинском

В Черкасской области отчим изнасиловал свою падчерицу. Инцидент произошел в одном из сел Уманского района.

Девочка длительный период держала все в тайне. Об этом сообщается на официальном сайте ГУНП в Черкасской области.

Правоохранителям потерпевшая девушка рассказала, что муж матери изнасиловал ее более года назад. Однако она никому об этом не говорила из-за страха и решилась открыть тайну только сейчас.

Девочка длительный период держала все в тайне

Девочка длительный период держала все в тайне

racurs.ua

Новости
На Киевщине на женщину набросились с ножом и изнасиловали: фото и подробности

Правоохранители установили местонахождение подозреваемого. Сейчас специалисты проводят все необходимые экспертизы. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области киевлянин изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Со своей жертвой мужчина познакомился в Интернете и приехал к ней в город.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина Черкассы
Тег
изнасилование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги