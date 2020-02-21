В Черкасской области отчим изнасиловал свою падчерицу. Инцидент произошел в одном из сел Уманского района.

Девочка длительный период держала все в тайне. Об этом сообщается на официальном сайте ГУНП в Черкасской области.

Правоохранителям потерпевшая девушка рассказала, что муж матери изнасиловал ее более года назад. Однако она никому об этом не говорила из-за страха и решилась открыть тайну только сейчас.

Девочка длительный период держала все в тайне racurs.ua

Правоохранители установили местонахождение подозреваемого. Сейчас специалисты проводят все необходимые экспертизы. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области киевлянин изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Со своей жертвой мужчина познакомился в Интернете и приехал к ней в город.

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