Главная Новости
10 января • обновлено в 18:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Детали

В Черкасской области медики "воскресили" мертвого мужчину

554
Читать материал на украинском

На Черкасщине медики запустили сердце мужчине, который находился в состоянии клинической смерти.

Инцидент произошел 10 января около 11 часов дня в Городище. Бригада "скорой" возвращалась с вызова и увидела возле больницы мужчину, который лежал на земле. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Областного центра экстренной помощи.

Сердце удалось запустить дефибриллятором

Сердце удалось запустить дефибриллятором

iz.ru

Специалисты осмотрели мужчину и обнаружили, что он находится в состоянии клинической смерти.

Медики сразу же начали сердечно-легочную реанимацию, была проведена дефибрилляция: сердце у мужчины запустили, но он не дышал.

Новости
В Днепре медики спасли безнадежного больного со страшной болезнью мозга

В машине "скорой" мужчине продолжили проводить интенсивную терапию и искусственную вентиляцию легких.

В приемном отделении Городищенского ЦРБ бригада еще трижды делала дефибриляцию, последняя была успешная – у мужчины восстановилось дыхание.

Больного передали в реанимационное отделение.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL , в Черкассах микроавтобус коммунальной службы "Инватакси" протаранил легковой автомобиль. Водитель автобуса оказался пьяным.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Черкассы
Теги
смерть скорая помощь медицина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги