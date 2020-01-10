В Черкасской области медики "воскресили" мертвого мужчину

На Черкасщине медики запустили сердце мужчине, который находился в состоянии клинической смерти.

Инцидент произошел 10 января около 11 часов дня в Городище. Бригада "скорой" возвращалась с вызова и увидела возле больницы мужчину, который лежал на земле. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Областного центра экстренной помощи.

Сердце удалось запустить дефибриллятором iz.ru

Специалисты осмотрели мужчину и обнаружили, что он находится в состоянии клинической смерти.

Медики сразу же начали сердечно-легочную реанимацию, была проведена дефибрилляция: сердце у мужчины запустили, но он не дышал.

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В машине "скорой" мужчине продолжили проводить интенсивную терапию и искусственную вентиляцию легких.

В приемном отделении Городищенского ЦРБ бригада еще трижды делала дефибриляцию, последняя была успешная – у мужчины восстановилось дыхание.

Больного передали в реанимационное отделение.

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