В Черкассах нападавший явился к своей жертве в больницу: подробности скандала

В Черкассах удалось задержать еще одного нападавшего на водителя лимузина. Им оказался неоднократно судимый за разбой Давид Мамонов.

На днях он приходил в больницу к пострадавшему Игорю Чернию и угрожал физической расправой, если тот не заберет заявление из полиции. Об этом в Facebook сообщила жена Игоря Виктория Черний.

По ее словам, Мамонов, который является вторым нападавшим на ее мужа, был пассажиром автомобиля Mitsubishi. 16 декабря он приходил в больницу и начал угрожать потерпевшему и его семье, требуя прекратить расследование дела. Черний же сразу вызвал полицию и написал еще одно заявление.

Пострадавший от нападения и побоев молотком Скрин с видео

Мамонова задержали правоохранители во вторник, 17 декабря. Уже 18 декабря в суде ему должны избрать меру пресечения. По данным Черкасской местной прокуратуры, его сообщника Игоря Тютина взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Двое мужчин молотком избили водителя лимузина

В Едином государственном реестре судебных решений OBOZREVATEL нашел дела, связанные с 36-летним Давидом Мамоновым. Выяснилось, что он имеет не одну судимость. В 2007 году мужчина попал за решетку на 11 лет и 3 месяца по ст. 384 УК (Заведомо ложное показание) и ст. 70 УК (Назначение наказания по совокупности преступлений). Наказание мужчина отбывал в Луцкой колонии и был освобожден в 2016 году.

Уже в декабре 2018 года в Черкассах Мамонов с пистолетом в руках зашел в один из отделений финансового учреждения. Угрожая кассиру банка, он похитил почти 24 тысячи гривен. Тогда его задержали, а в марте 2019 года Сосновский районный суд Черкасс приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Сейчас дело находится в Апелляционном суде Черкасской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в Черкассах двое мужчин напали и избили молотком водителя лимузина. Из-за полученных травм пострадавший попал в больницу.

Одного из нападавших – Игоря Тютина – удалось задержать в тот же день. Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК (Хулиганство).

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