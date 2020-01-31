В Черкассах в колодце теплотрассы нашли мертвого мужчину: кто он

Из колодца теплотрассы в центре Черкасс спасатели извлекли тело мужчины без признаков жизни. По предварительным данным, погибший был бездомным.
Об инциденте, который произошел вечером 30 января, в Facebook сообщил Черкасский городской отдел ГСЧС.
О страшной находке в колодце теплотрассы на улице Чехова, 97 служба "101" получила сообщение от дежурного полиции.
Тело мужчины обнаружили полицейские
krivbass.city
Спасатели вытащили мужчину на поверхность с помощью веревки и передали специалистам скорой медицинской помощи. Однако медики уже констатировали смерть.
Сейчас обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранители.
Ранее OBOZREVATEL писал: на Черкасщине мужчина решил пошутить с полицией, заявив, что обнаружил тело бездомного.
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