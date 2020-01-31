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31 января • обновлено в 15:04
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/ Криминал

В Черкассах в колодце теплотрассы нашли мертвого мужчину: кто он

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Из колодца теплотрассы в центре Черкасс спасатели извлекли тело мужчины без признаков жизни. По предварительным данным, погибший был бездомным.

Об инциденте, который произошел вечером 30 января, в Facebook сообщил Черкасский городской отдел ГСЧС.

О страшной находке в колодце теплотрассы на улице Чехова, 97 служба "101" получила сообщение от дежурного полиции.

Тело мужчины обнаружили полицейские

Тело мужчины обнаружили полицейские

krivbass.city

Спасатели вытащили мужчину на поверхность с помощью веревки и передали специалистам скорой медицинской помощи. Однако медики уже констатировали смерть.

Сейчас обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL писал: на Черкасщине мужчина решил пошутить с полицией, заявив, что обнаружил тело бездомного.

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Место
Украина Черкассы
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