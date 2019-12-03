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3 декабря • обновлено в 20:40
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/ Криминал

В Черкассах отправили под суд юных гопников: что известно

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В Черкассах судят подростков, которые грабили несовершеннолетних в одном из торговых центров города.

Двум юным разбойникам уже избрали меру пресечения, говорится на официальном сайте Прокуратуры Черкасской области.

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Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 года 17-летний черкасщанин вместе со сверстниками-сообщниками, применяя физическую силу, ограбили также несовершеннолетнего парня. На этом, сообщают в ведомстве, подозреваемые не остановились и позже жестоко завладели имуществом еще одного подростка.

Трое подростков грабили сверстников

Трое подростков грабили сверстников

izvestiaur.ru

Организатор банды несовершеннолетних грабителей взят под стражу прямо из зала суда. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины: грабеж и разбой. Еще одного юношу взяли под ночной домашний арест.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области пьяный юноша жестоко изнасиловал студентку. Его товарищ в это время был в соседней комнате.

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Место
Украина Черкассы
Теги
грабеж банда подростков
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