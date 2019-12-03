В Черкассах отправили под суд юных гопников: что известно

В Черкассах судят подростков, которые грабили несовершеннолетних в одном из торговых центров города.

Двум юным разбойникам уже избрали меру пресечения, говорится на официальном сайте Прокуратуры Черкасской области.

Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 года 17-летний черкасщанин вместе со сверстниками-сообщниками, применяя физическую силу, ограбили также несовершеннолетнего парня. На этом, сообщают в ведомстве, подозреваемые не остановились и позже жестоко завладели имуществом еще одного подростка.

Трое подростков грабили сверстников izvestiaur.ru

Организатор банды несовершеннолетних грабителей взят под стражу прямо из зала суда. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины: грабеж и разбой. Еще одного юношу взяли под ночной домашний арест.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области пьяный юноша жестоко изнасиловал студентку. Его товарищ в это время был в соседней комнате.

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