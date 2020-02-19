В Черкассах маршрутка столкнулась с двумя легковушками: четверо пострадавших. Фото

В Черкассах на перекрестке улиц Черновола-Садовая произошло масштабная дорожно-транспортное происшествие. Сегодня, 19 февраля, около 9:00 утра столкнулись автомобили "Mitsubishi", "Audi" и маршрутный автобус №5. Кроме этого, один из легковых автомобилей зацепил троллейбус.

На месте аварии работали две бригады скорой помощи. Об этом сообщили на официальной странице КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС".

В результате ДТП пострадали четыре женщины.

Движение транспорта было временно затруднено Телеканал ВИККА

В частности, у 27-летней пассажирки Mitsubishi диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом кисти. В 62-летней пассажирки маршрутки обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей. Во время ДТП ушибы получили также две 28-летние пассажирки автобуса.

На месте аварии работали две бригады скорой помощи Телеканал ВИККА

Всех пострадавших доставили в Третью Черкасскую городскую больницу. На месте происшествия работали следователи по делам ДТП с пострадавшими. Движение транспорта было временно затруднено.

Ранее OBOZREVATEL писал: возле аэропорта в Черкассах случилась страшная авария. В результате столкновения один мужчина погиб, еще пятеро женщин с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницу.

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