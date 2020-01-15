"Светлый и жизнерадостный человек": в Черкассах директор школы погиб под колесами автомобиля. Фото

В Черкассах погиб директор школы №19 Юрий Лункин. Его насмерть сбил водитель Land Rover неподалеку от учебного заведения.

ДТП произошло 14 января около 18:30 на перекрестке улиц Крылова – Надпильна.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции в Черкасской области, за рулем внедорожника был 38-летний местный житель.

ДТП произошло возле школы

47-летний Юрий Лункин погиб на месте происшествия. Патрульные отметили, что его тело находилось далеко от пешеходного перехода.

Личность погибшего установили не сразу, мужчина не имел при себе документов Facebook / Юрий Лунин

В комментариях к трагической новости в соцсети очевидцы отмечают: дважды слышали рев тормозов, а погибший переходил дорогу на освещенном переходе.

"Тормозной путь автомобиля и повреждения от удара такого характера, скорость явно не 50 была ..."

Обстоятельства аварии выясняют следователи. Уголовное дело открыто по ч.2 ст. 285 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Назначено ряд экспертиз

В Черкассах Юрия Николаевича Лункина знают как светлого человека и хорошего директора школы. У него осталась жена и дочь.

На сайте школы, которой руководил Юрий Николаевич, также выразили слова сочувствия:

"Директор школы, по-отечески строгий и отзывчивый, в душе поэт .... Все, кто знал его, грустят сейчас, ведь такая трагедия не может оставить равнодушным никого. Больно даже представить, что мы больше его не увидим".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области медики запустили сердце мужчине, который находился в состоянии клинической смерти.

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