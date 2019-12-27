Суд избрал меру пресечения экс-руководительнице "Черкассыоблэнерго"

Высший антикоррупционный суд Украины применил к бывшей исполняющей обязанности главы правления "Черкассыоблэнерго" меру пресечения – залог в размере 3,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба суда на официальном сайте ВАСУ.

Речь идет о Светлане Кузьминской, которая находилась на должности и.о. председателя правления предприятия с апреля 2015-го по декабрь 2016 года.

Светлане Кузьминской избирали меру пресечения 26 декабря ckp.in.ua

На два месяца экс-руководительнице запрещено покидать пределы столицы. Кроме того, суд обязывает ее являться по требованию следователей или прокуроров, сообщать им о смене места жительства или места работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, временно сдать паспорта и другие документы, которые дают право выехать или въехать в Украину.

Кузьминской инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса: злоупотребление властью, присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, отмывание денежных средств, полученных преступным путем.

По версии следствия, в течение 2015 подозреваемая вместе с сообщником, находясь в сговоре с председателем правления частной компании, организовала незаконную схему расчета за электроэнергию. Таким образом, государству был нанесен ущерб в размере более 313 миллионов гривен.

Как сообщал сайт OBOZREVATEL, в Черкассах потратили миллионы на уборку снега, которого не было.

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