Смертельное столкновение: возле аэропорта в Черкассах произошла жуткая авария

В страшном ДТП на выезде из Черкасс погиб человек. Еще пятеро – травмированы.

Авария произошла 11 февраля около 18:30 на Смелянский трассе в районе местного аэропорта. Об этом сообщила пресс-секретарь КНС "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС" Ирина Назарок.

В смертельном столкновении сошлись автомобили Opel и Ford. На место аварии прибыли три бригады скорой помощи. 50-летний мужчина, который находился в одной из машин, погиб на месте.

От столкновения автомобилей в Черкассах погиб человек Патрульная полиция Черкасской области

Пять женщин с травмами различной тяжести госпитализировали в Третью Черкасскую городскую больницу.

По информации ГУНП в Черкасской области, по факту данной аварии в полиции уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

На этом же месте летом 2019 произошло еще одно роковое ДТП: возвращаясь с мотофестиваля, который проходил в Черкассах, здесь погиб байкер из Одессы. Его мотоцикл попал в глубокую яму на дороге. Тогда оказалось, что этот участок трассы – "ничейный", не находится на балансе ни городского, ни районного совета, а также не числится в списке государственных дорог.

Ранее OBOZREVATEL писал: из-за непогоды в Черкасской области легковушка врезалась в КАМАЗ.

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