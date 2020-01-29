Сидела на рельсах: в Черкассах локомотив сбил девушку "под кайфом"

В Черкассах на железнодорожном вокзале локомотив сбил 25-летнюю девушку. Она сидела на рельсах и не реагировала на сигналы машиниста.

Инцидент произошел 29 января в половине третьего ночи. Пострадавшую с травмами и наркотической передозировкой доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Девушка выжила, ее госпитализировали goodfon.ru

По словам машиниста поезда, он заезжал на станцию и сбросил скорость до 20-25 км/ч. Когда увидел, что на рельсах сидит человек, – подал звуковой сигнал. Однако девушка не отреагировала. Водитель совершил аварийное торможение, но избежать наезда не смог.

На месте происшествия работали патрульные и медики. Общими силами потерпевшую перенесли в карету скорой.

Установить личность девушки не удалось, поскольку она хоть и находилась в сознании, но говорить не могла.

Гражданку госпитализировали с подозрениями на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей таза и передозировкой психотропными веществами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аварии на Черкасщине насмерть разбились двое россиян. По словам водителя грузовика, их Lexus на скорости въехал в полуприцеп.

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