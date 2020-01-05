Ребенок погиб на месте: на Черкасщине из-за пьяного водителя произошло страшное ДТП

В селе Гарбузов Корсунь-Шевченковского района Черкасской области подростки попали под колеса автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель.

Один мальчик погиб на месте, другой – в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По информации сектора коммуникаций ГУНП в Черкасской области, виновник ДТП уже задержан.

Трагедия произошла 5 января около 17 часов. Водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на детей. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

В страшной аварии на Черкасщине погиб подросток ГУНП в Черкасской области

В Facebook-сообществе "Корсунь – современный город" местные жители пишут: погибшему мальчику было 14 лет. В Гарбузов он приехал из Киева погостить у бабушки и дедушки.

В то же время называют имя виновника аварии – Виталий Голбан из соседнего села Кичинцы.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Ранее OBOZREVATEL писал: в Черкасской области пятеро нетрезвых мужчин автомобилем въехали в дерево. Двое из них погибли на месте.

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