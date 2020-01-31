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31 января • обновлено в 18:08
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Разбил нос: в Черкассах подрались пешеход и водитель маршрутки

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В Черкассах пешеход напал на водителя маршрутки. Последнего госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел днем 31 января на одной из центральных улиц города. Об этом сообщается на странице патрульной полиции Черкасской области в Facebook.

Как стало известно, водитель маршрутки сделал замечание пешеходам, которые переходили дорогу на красный сигнал светофора. В то время один из нарушителей подошел к водителю и ударил его в лицо.

Водителя госпитализировали в больницу

Водителя госпитализировали в больницу

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Правоохранители задержали 30-летнего разбойника и опросили свидетелей происшествия. Они утверждают: мужчина, распустивший руки, был еще и нетрезвым.

Разбил нос: в Черкассах подрались пешеход и водитель маршрутки

Пострадавший с предварительным диагнозом "перелом носа" был госпитализирован в Третью Черкасскую городскую больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области подростки инсценировали похищение человека, чтобы собрать лайки под видео. С ними провели разъяснительную беседу.

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Место
Украина Черкассы
Теги
нападение водитель маршрутки
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