Разбил нос: в Черкассах подрались пешеход и водитель маршрутки

В Черкассах пешеход напал на водителя маршрутки. Последнего госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел днем 31 января на одной из центральных улиц города. Об этом сообщается на странице патрульной полиции Черкасской области в Facebook.

Как стало известно, водитель маршрутки сделал замечание пешеходам, которые переходили дорогу на красный сигнал светофора. В то время один из нарушителей подошел к водителю и ударил его в лицо.

Водителя госпитализировали в больницу

Правоохранители задержали 30-летнего разбойника и опросили свидетелей происшествия. Они утверждают: мужчина, распустивший руки, был еще и нетрезвым.

Пострадавший с предварительным диагнозом "перелом носа" был госпитализирован в Третью Черкасскую городскую больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области подростки инсценировали похищение человека, чтобы собрать лайки под видео. С ними провели разъяснительную беседу.

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