Разбил нос: в Черкассах подрались пешеход и водитель маршрутки

В Черкассах пешеход напал на водителя маршрутки. Последнего госпитализировали в больницу.
Инцидент произошел днем 31 января на одной из центральных улиц города. Об этом сообщается на странице патрульной полиции Черкасской области в Facebook.
Как стало известно, водитель маршрутки сделал замечание пешеходам, которые переходили дорогу на красный сигнал светофора. В то время один из нарушителей подошел к водителю и ударил его в лицо.
Водителя госпитализировали в больницу
Правоохранители задержали 30-летнего разбойника и опросили свидетелей происшествия. Они утверждают: мужчина, распустивший руки, был еще и нетрезвым.
Пострадавший с предварительным диагнозом "перелом носа" был госпитализирован в Третью Черкасскую городскую больницу.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области подростки инсценировали похищение человека, чтобы собрать лайки под видео. С ними провели разъяснительную беседу.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!