Разбил голову и сбежал в Крым: на Черкасщине произошло кровавое ограбление

В Смеле на Черкасщине грабитель молотком разбил голову мужчине, похитил из его дома золотые украшения, а потом пытался сбежать в Крым.

Злоумышленника поймали в Херсонской области, когда он в качестве пассажира ехал в машине. Об этом говорится на официальном сайте ГУНП в Черкасской области.

Кровавое ограбление произошло в воскресенье, 24 ноября. Пострадавшего в ванной комнате обнаружила его мать. Мужчина лежал весь в крови с разбитой головой.

Мужчина с разбитой головой лежал в ванной комнате knews.kg

Сразу на место происшествия выехали несколько групп правоохранителей. Орудие убийства они нашли в одной из комнат дома. Было установлено, что злоумышленник похитил золотые украшения и часы погибшего.

Как отметили в полиции, обстановка в доме была не нарушена. Это свидетельствовало о том, что грабитель беспрепятственно попал в дом.

Полицейские установили личность подозреваемого и выяснили, что он быстро уехал из Смелы в Крым. Эту информацию передали пограничникам и коллегам из других регионов.

Ночью 25 ноября злоумышленника задержали оперативники уголовного розыска полиции Херсонской области. Мужчина ехал на автомобиле в качестве пассажира. У него полицейские обнаружили похищенные вещи.

Беглеца задержали за умышленное убийство. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сосновский районный суд Черкасс отправил за решетку 23-летнего местного жителя и его 21-летнюю сводную сестру. В января 2018 года они убили таксистку Ирину Чуприну.

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