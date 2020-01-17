Приехали покупать авто: в Черкассах среди бела дня похитили бизнесмена. Фото, видео

Двое братьев в Черкассах похитили местного бизнесмена. Мужчину пытались вывезти из города на его же автомобиле. Преступники позарились на круглую сумму денег, которую он имел с собой.

По дороге потерпевшему удалось убежать. А уже в течение суток полиция задержала нападавших, говорится на сайте ГУНП в Черкасской области (чтобы просмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Со своими обидчиками мужчина встретился по поводу продажи авто. Однако псевдо-покупатели напали на бизнесмена, избили его, угрожая оружием, надели наручники и пытались вывезти из города в неизвестном направлении, используя авто потерпевшего. Похитители знали о том, что мужчина имеет с собой большую сумму денег, поэтому и совершили нападение. По дороге потерпевшему удалось выпрыгнуть из машины и убежать, после чего он сообщил об инциденте правоохранителям.

Уже через полчаса копы нашли похищенную машину, однако злоумышленников там уже не было. Впрочем, их личности удалось установить благодаря вещественным доказательствам, найденным в машине. Нападающими оказались родные братья – жители Киевской области. Оба уже задержаны.

Одного из братьев задержали в Черкассах ГУНП в Черкасской области

Во время обысков по месту жительства задержанных и в их автомобилях, правоохранители обнаружили балаклаву, форму сотрудников полиции, пластиковые хомуты, которыми планировалось связывать потерпевшего, шприцы с неизвестным веществом и стартовые пакеты от сим-карт, с которых звонили потерпевшему.

ГУНП в Черкасской области

Кроме того, задержанные указали, где спрятали пистолет с патронами, которым угрожали мужчине. Оружие изъято.

Задержанные признались, где спрятали оружие и патроны ГУНП в Черкасской области

Сейчас в полиции устанавливают, существуют ли другие участники преступной группы, и проверяют, могут ли быть задержанные причастными к совершению аналогичных преступлений на территории Украины. Открыто уголовное дело по ч.3 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой, сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего) УК. Досудебное расследование продолжается.

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