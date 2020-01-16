От травм потеряла память: в Черкассах водитель сбил женщину и бросил ее у подъезда

В Черкассах на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Пастеровская под колеса автомобиля попала женщина. После ДТП водитель посадил пострадавшую в свою машину, отвез к подъезду дома, где она живет, и бросил.

Авария произошла около 16:00, 15 января. Об этом в сети Instagram сообщила дочь потерпевшей Анна.

По словам свидетелей, водитель белого Passat (марку авто не запомнили) поворачивал с Пастеровской на бульвар и сбил женщину, переходившую дорогу. От удара ее забросило на капот. Очевидцы происшествия собирались вызвать "скорую" и полицию. Однако водитель быстро усадил потерпевшую в свой автомобиль и повез в неизвестном направлении.

В Черкассах машина сбила женщину poglyad.tv

Нашли женщину у подъезда дома, где она живет. Там ее оставил водитель автомобиля. Пострадавшую доставили в больницу. У нее сломан нос, челюсть и разбита левая сторона лица. От травм головы у женщины частичная потеря памяти, поэтому последних событий она не помнит.

Женщина находится в больнице Instagram дочери потерпевшей

Родные пострадавшей ищут всех свидетелей происшествия Instagram дочери потерпевшей

Люди хотели вызвать "скорую", однако водитель сбежал Instagram дочери потерпевшей

Сейчас родные ищут свидетелей ДТП, чтобы подать заявление в полицию.

Ранее OBOZREVATEL писал: в Черкассах директор школы погиб под колесами внедорожника. Его тело находилось далеко от пешеходного перехода.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал