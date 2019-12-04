"Не заметил": в Черкассах легковушка насмерть сбила пенсионерку. Фото

В Черкассах водитель автомобиля BMW совершил наезд на пенсионерку. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

ДТП произошло 4 декабря на улице Сурикова, 10. О событии OBOZREVATEL сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля не заметил пожилую женщину, которая шла по проезжей части в попутном направлении.

Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью

В то же время пресс-секретарь КУ "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС" Ирина Назарок рассказала: была сбита женщина 70-75 лет. Пока ее личность установить не удалось. До приезда "скорой" патрульные проводили потерпевшей сердечно-легочную реанимацию. Прибыв на место вызова, медики продолжили спасать пенсионерку. Однако она получила травмы, несовместимые с жизнью.

В Черкассах автомобиль сбил пенсионерку Патрульная полиция Черкасской

Делом занимаются следователи по ДТП с пострадавшими.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области произошло масштабное ДТП с участием 11 транспортных средств. Среди них – рейсовый автобус.

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