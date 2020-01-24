Не остановился на "зебре": в Черкассах школьница попала под колеса внедорожника. Фото

В Черкассах прямо на пешеходном переходе внедорожник сбил 11-летнюю девочку. Авария произошла на улице Припортовой возле остановки "Черемушки". Ребенок шел в школу.

Об утренней ДТП в Facebook-сообществе "Типичные Черкассы" сообщила Татьяна Горюнова, которая стала свидетелем инцидента.

По словам очевидцев, водитель маршрутки № 36 остановился перед "зеброй", чтобы пропустить девочку, которая переходила дорогу. Водитель автомобиля KIA в это время двигался по соседней полосе и не остановился. В результате ребенок попал под его колеса.

Девочка попала под колеса KIA на "зебре" Facebook

На "зебре" не остановилась KIA Facebook / Типовые Черкассы

В то же время в пресс служба КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС" сообщают: медики "скорой", которая прибыла на место аварии, диагностировали у девочки закрытый перелом голени. Ребенка госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу.

Facebook / Анастасия Прогунова

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