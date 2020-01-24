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24 января • обновлено в 12:37
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/ Криминал

Не остановился на "зебре": в Черкассах школьница попала под колеса внедорожника. Фото

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В Черкассах прямо на пешеходном переходе внедорожник сбил 11-летнюю девочку. Авария произошла на улице Припортовой возле остановки "Черемушки". Ребенок шел в школу.

Об утренней ДТП в Facebook-сообществе "Типичные Черкассы" сообщила Татьяна Горюнова, которая стала свидетелем инцидента.

По словам очевидцев, водитель маршрутки № 36 остановился перед "зеброй", чтобы пропустить девочку, которая переходила дорогу. Водитель автомобиля KIA в это время двигался по соседней полосе и не остановился. В результате ребенок попал под его колеса.

Девочка попала под колеса KIA на "зебре"

Девочка попала под колеса KIA на "зебре"

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На "зебре" не остановилась KIA

На "зебре" не остановилась KIA

Facebook / Типовые Черкассы

В то же время в пресс служба КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС" сообщают: медики "скорой", которая прибыла на место аварии, диагностировали у девочки закрытый перелом голени. Ребенка госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу.

Не остановился на "зебре": в Черкассах школьница попала под колеса внедорожника. Фото

Facebook / Анастасия Прогунова

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • 9 января на одном из черкасских перекрестков такси снесло пешеходов, которые переходили дорогу. Под колеса попали дедушка с 4-летними внуками-двойняшками. Один из мальчиков попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

  • 23 января, после двух недель борьбы за жизнь, Егор умер.

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Место
Украина Черкассы
Теги
пострадал ребенок авария ДТП
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