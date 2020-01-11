"Наварили" 1,5 миллиона в ремонте дорог: в Черкассах на коррупционном деле попались чиновники мэрии

Чиновников департамента жилищно-коммунального комплекса в Черкассах подозревают в организации коррупционной схемы по присвоению государственных средств. Реализовав её, смогли отмыть почти 1,6 миллиона гривен.

11 января в этом деле вручили еще три подозрения. Об обысках у новых фигурантов дела в Facebook сообщило управление СБУ в Черкасской области.

Досудебным расследованием было устанволено: в заговор вступили 6 членов организованной группы, в состав которой вошли 4 должностных лица Черкасского городского совета и 2 руководителя частных фирм. Летом 2017 чиновники заключили соглашение со строительной компанией на текущий ремонт улично-дорожной сети города общей стоимостью более 18,5 миллиона гривен. Средства за работу были перечислены на специально созданные фирмы-конверты, которые не выступали сторонами в заключенном договоре. Затем злоумышленники перевели бюджетные деньги в наличные, избежав таким образом уплаты налогов. Эксперты СБУ оценивают нанесенный государству ущерб почти в 1,6 миллиона гривен.

С обысками СБУ пришло к чиновникам черкасской мэрии СБУ в Черкасской области

Черкасское издание " 18000 " пишет: сегодня прокуратура объявила о подозрениях бенефициарам указанной схемы. В частности, экс-руководителю департамента ЖКК Сергею Танюку (именно он тогда возглавлял ведомство и подписывал акты выполненных работ), первому заместителю директора Алексею Шкинёву и директору общества "Лимож" Василию Колесниченко. Вскоре планируется вручение шестого подозрения в деле.

Фигурантам дела инкриминируют ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) УК. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Экс-руководитель департамента ЖКК в Черкассах Сергей Танюк infomist.ck.ua

По данным местных СМИ, те три фирмы, которые задействованы в коррупционной схеме, принадлежат Сергею и Василию Колесниченко. Несмотря на криминальный шлейф, эти предприятия в Черкассах остаются одними из главных фаворитов на подрядах на выполнение ремонтов дорог и укладка тротуарной плитки.

Ранее OBOZREVATEL писал: данное дело в Черкассах назвали "делом бухгалтеров". Ведь первые обыски СБУ провела у двух сотрудниц бухгалтерии департамента ЖКК. Именно их пытались сделать "крайними" в "отмывании" миллионных сумм. Повестку по делу вручили и мэру Черкасс Анатолию Бондаренко.

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