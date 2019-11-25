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25 ноября • обновлено в 19:25
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На пешеходном переходе: в Черкассах школьник попал под колеса авто. Фото

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В Черкассах водитель "ВАЗ-2107" совершил наезд на 9-летнего мальчика. Школьника с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга доставили в больницу.

ДТП произошло на улице Героев Днепра, напротив 31-й городской гимназии. Об инциденте OBOZREVATEL сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк.

По информации патрульных, маршрутка №20 остановилась у пешеходного перехода, чтобы пропустить мальчика, который собирался перейти дорогу. В это время водитель "ВАЗа" не остановился и совершил наезд на ребенка 2010 рождения.

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу

vikka.ua

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В то же время в Instagram очевидцы сообщают: мальчик на переход вышел неожиданно. Автобус резко затормозил, а легковой автомобиль, который ехал в левой полосе – не успел. От удара ребенка отбросило на несколько метров.

На пешеходном переходе: в Черкассах школьник попал под колеса авто. Фото

На месте происшествия работали полицейские

Ранее OBOZREVATEL писал: в начале ноября в Черкассах мужчина погиб предположительно от удара зеркалом маршрутки. Водитель автобуса впоследствии заявил, что не заметил, как произошел наезд на пешехода.

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Место
Украина Черкассы
Теги
ДТП пострадал ребенок
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