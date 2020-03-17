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17 марта • обновлено в 12:16
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/ Криминал

На Черкасщине в доме нашли тела троих детей и повешенного мужчину

2.5т
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В доме на Черкасщине женщина обнаружила бездыханные тела троих своих малолетних внуков, а в сарае – повешенного неизвестного мужчину.

Трагедия произошла в селе Приднепровское Чернобаевского района, сообщает издание "Про все", ссылаясь на собственные источники.

Мертвых мальчика 2010-го и девочек 2012-го и 2015-го годов рождения их бабушка нашла утром 17 марта в доме, где дети проживали со своей мамой.

Где сейчас находятся родители погибших детей, неизвестно.

В хозяйственной постройке во дворе также было обнаружено тело повешенного мужчины. Его личность сейчас не установлена.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа местной полиции и СОГ следственного управления области. Причина смерти детей пока устанавливается, - сообщил пресс-секретарь ГУНП Черкасщины Дмитрий Грищенко.

Ранее OBOZREVATEL писал: в Черкасской области отчим более года насиловал свою падчерицу. Девочка долго боялась признаться маме.

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Место
Украина Черкассы
Теги
дети пострадал ребенок смерть
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Golan Sim
Golan Sim
Какой КОШМАР! Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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