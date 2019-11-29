На Черкасщине поймали хакеров, укравших миллионы по всему миру: подробности скандала

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность киберпреступников, похищающих деньги со счетов платежных систем Европы и США. Хакеров задержали в Черкассах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила прес-секретарь СБУ в Черкасской области Екатерина Дрога.

Оперативники спецслужбы установили, что международная преступная группа действовала с 2010 года. Ее организатор – гражданин РФ, ныне проживающий в Киеве. На него работали трое жителей Черкасской области.

Facebook / Екатерина Дрога

Facebook / Екатерина Дрога

Используя специальные хакерские ресурсы, злоумышленники покупали платежные данные счетов иностранцев. За присвоенные деньги закупали товары в зарубежных интернет-магазинах и реализовывали их в Украине онлайн. Годовой оборот группировки составлял 500-700 тысяч долларов США.

Во время обысков в Киеве и Черкассах правоохранители изъяли у хакеров компьютеры и планшеты с данными, подтверждающими противоправные закупки, и более 5 тысяч долларов США. Также – незаконно закупленные товары: smart-часы, iPad, телефоны iPhone, видеокамеры GoPro, навигаторы, видеорегистраторы, эхолоты.

Facebook / Екатерина Дрога

Facebook / Екатерина Дрога

Во время обысков обнаружили технику и наличные Facebook / Екатерина Дрога

Ныне продолжается досудебное расследование. Решается вопрос о сообщении хакерам о подозрении в совершении уголовного преступления по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 361 ч. 2 и ст. 209 ч. 2

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Черкассах полиция "накрыла" продавцов контрафактного элитного алкоголя. Товар без акцизных марок они покупали в Интернете.

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